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7'inci Sancaktepe Kitap Fuarı açıldı

Kitapseverlerle yazarların buluştuğu 7. Sancaktepe Kitap fuarı başladı. 190 yayınevinin katıldığı fuarın açılışına okurlar yoğun ilgi gösterdi.

Haber Merkezi | 22.09.2018 - 11:07..
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Sancaktepe Belediyesi tarafından 7.’si düzenlenen, kitapseverler ile yazar ve şairlerin buluştuğu Sancaktepe Kitap Fuarı’nın, Kent Meydanı’nda açılışı yapıldı. 190 yayınevinin stant açtığı fuara kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.

Fuarın açılışına Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem’in yanı sıra, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile yazarlar ve vatandaşlar katıldı.

7'inci Sancaktepe Kitap Fuarı açıldı

GENÇLER KİTAP OKUSUN ÖNERİSİ

Özellikle genç kesimin kitap okuması gerektiğini ifade eden Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, "190 yayınevinin katılımıyla on binlerce eserin var olduğu çok güzel bir fuar oldu. Ümit ediyoruz on binleri aşan, yüz binlere ulaşan gençlerimiz ve Sancaktepeli, İstanbullu komşularımız, kitap dostları burada kitaplarla buluşacaklar. Kitap karanlık için bir fenerdir. Karanlığı aydınlatan yüksek bir enerjiye sahiptir. Okumamız, okutmamız lazım. Özellikle çocuklara ve gençlere kitap okutmayı sevdirmemiz lazım" dedi.

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