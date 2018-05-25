1 8 ayrı sabıkası olan suçlu ormanda yakalandı 8 kişiyi yaralamaktan aranan zanlı R.Ç., jandarma ekipleri tarafından Sakarya'daki bir ormanda yakalandı.

2 ABD Somali'de 10 Eş-Şebab militanını öldürdü ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı, Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a hava saldırısı düzenledi.

3 Ankara'da 75 çiftçiye arılı kovan verildi Ankara'da başlatılan bir organizasyon dolayısıyla, Kızılcahamam'da 75 çiftçiye 350 arılı kovan dağıtıldı.

4 ABD Türkiye'yi durdurmak için tehditlere devam ediyor ABD'nin Ulusal Savunma Yetkilendirme yasasında gündem Türkiye oldu. Meclis Türkiye'yi, Rusya'dan S-400 alınmaması için NATO, F-35 ve F16'lar ile tehdit etti.

5 Diyanet Vakfı'ndan 10 bin Sudanlıya iftar Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Sudan genelinde 10 bin kişi için iftar organizasyonu yapıldı.

6 Amerikan halkı: Orta Doğu'da güç kaybettik Amerikan halkı, yapılan anketlerde ülkelerinin Orta Doğu'daki gücünü kaybettiğini düşünüyor.