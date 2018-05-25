8 ayrı sabıkası olan suçlu ormanda yakalandı

1 yıla yakın süredir aranan R.Ç, Sakarya'nın Karasu ilçesinde yakalandı. 8 ayrı sabıka kaydı bulunan şahıs, jandarma ekiplerince ormanlık alanda yaptığı operasyonla yakalandı.
TABANCASINI TEMİZLERKEN YAKALANDI
9 Temmuz 2017 tarihinde arazi anlaşmazlığı sonucunda amca çocukları ile çıkan kavgada 8 kişiyi yaralayarak firar eden R.Ç. isimli şahıs kaçmıştı.
Şüpheli şahısın, ‘6136 sayılı kanuna muhalefet’, ’yasa dışı ekim’, ’suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yağma’ suçlarından 8 ayrı sabıka kaydı bulunuyor.
Zanlı, ormanlık alanda jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu tabancasını temizlerken kıskıvrak yakalandı.