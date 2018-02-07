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8 evin kül olduğu yangında yaşlı kadın enkaz altında kaldı

Kastamonu'da marangoz atölyesinde çıktığı düşünülen yangında enkaz altında kalan 81 yaşındaki kadının cesedi hala çıkarılamadı.

İHA | 07.02.2018 - 12:05..
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Kastamonu’nun Tosya ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Özboyu köyünde Hakkı Kansız’a ait evin altında bulunan marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede rüzgarında etkisiyle tüm evi kapladı.

8 evin kül olduğu yangında yaşlı kadın enkaz altında kaldı

YOL OLMADIĞI İÇİN EKİPLER MÜDAHALEDE ZORLANDI

Yangına ilk müdahaleyi Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ve Özel İdare ekipleri müdahale etti. Köy çerisinde yol olmaması nedeniyle itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmekte büyük güçlük çekti.

8 evin kül olduğu yangında yaşlı kadın enkaz altında kaldı

8 EV KÜL OLDU

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangın, çevrede bulunan evlere de sıçradı. İlk belirlemelere göre yangın nedeniyle 8 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

8 evin kül olduğu yangında yaşlı kadın enkaz altında kaldı

"ENKAZIN ALTINDA, ÇIKARAMADIK"

Günün ilk ışıkları ile olay yerine giden gazeteciler köy muhtarından yangın ile ilgili bilgi aldı. Köy Muhtarı Ahmet Uğraşan "Yangın aarangoz atölyesinden çıktığını tahmin ediyoruz. Köy yollarımız açık olsa idi bu cehennemi geceyi yaşamazdık. Yangında alzheimer hastası 81 yaşındaki yaşlı bir kadın yanarak hayatını kaybetti. Şu an enkazın altında ve çıkaramadık. Devlet yetkililerinden evi yanan vatandaşlarımız için destek bekliyoruz." dedi.

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