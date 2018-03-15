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8. Orta Doğu İnşaat Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı

Diyarbakır’da 8. Orta Doğu İnşaat Fuarı, yapılan törenle ziyaretçilerini bekliyor.

İHA | 15.03.2018 - 17:32..
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Çeşitli illerden 66 firmanın yer aldığı fuarın açılış programına Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, DTSO Başkanı Ahmet Sayar, DTB Başkanı Engin Yeşil, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

8. Orta Doğu İnşaat Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı

"ZAMAN DİYARBAKIR'DA OLMA ZAMANI"

Fuarın açılışında konuşan Vali Güzeloğlu, Diyarbakır’ın böylesine bir fuara ev sahipliği yapmasını değerli ve önemli bulduğunu belirtti.

Diyarbakır’ın gelişmesinde, Diyarbakır’ın hedeflerine ulaşmasında ve kalkınmasının sürdürülebilir kılınmasında fuarların önemli olduğunun altını çizen Vali Güzeloğlu, “Fuarlar karşılıklı ticaretin, etkileşimin, buluşmanın ve ekonomik hareketliliğin hem hazırlayıcısı hem de göstergesi. Bu perspektifte bugün açılan fuarda katılımcı hem firmalar adına hem de bu firmalar ile ticarete konu olacak yerli ve yabancı bütün görüşmeler ve kurumlar adına inanıyorum ki çok önemli kazanımlar sağlayacak. Şüphesiz bu fuarın Diyarbakır’da olmasından ayrı bir anlamı olacak. Çünkü fuarın açılış başlığında ifade edildiği gibi Diyarbakır ezelden bugüne ve geleceğe ülkemizin Ortadoğu’ya açılan kapısıdır. Diyarbakır tarihi, stratejik ve lojistik önemiyle Ortadoğu’ya açılan Anadolu’nun hem ticari hem kültürel hem de sosyal buluşma noktasıdır ve işte onun için diyoruz ki zaman Diyarbakır’a yatırım zamanıdır. Zaman Diyarbakır’da olma ve geleceğe dönük bu gibi yatırımlarda yer alma zamanıdır. Çünkü Diyarbakır gerek kendi iç dinamiği ile gerek sahip olduğu birikimleri ve zenginlikleri ile bunu çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır.” dedi.

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