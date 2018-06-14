8 üniversiteye rektör atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sekiz üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Kemal Şenocak, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü’ne yeniden Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü’ne ise Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan atandı.

YÖK'TEN OLUMLU RAPOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) olumlu görüşü üzerine Başkent Üniversitesi Rektörlüğü’ne yeniden Prof. Dr. Ali Haberal, Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne yeniden Prof. Dr. Şahin Karasar, Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğü’ne yeniden Prof. Dr. Oral Erdoğan ve TED Üniversitesi Rektörlüğü’ne ise Prof. Dr. Halise Belgin Ayvaşık getirildi.

İBRAHİM KALIN MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYELİĞİNE ATANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu atamaları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, YÖK'ün önerdiği adaylar arasından yaptı.

Ayrıca Bakanlar Kurulu tarafından Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliğine ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın atandı.

Söz konusu atama, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi’nin İşleyişine Dair Anlaşma'nın 10'uncu maddesi ile Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi Tüzüğü'nün 4'üncü maddesine göre, 26 Mart 2018 tarihinde Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.