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8 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunan komşu tutuklandı

Osmaniye'de komşusuunun 8 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden bir kişi, tutuklanarak cezaevine yetrleştirildi.

Haber Merkezi | 04.08.2018 - 14:02..
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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde komşusunun 8 yaşındaki kızına "Sana çikolata alacağım, sana şeker vereceğim" diyerek kandırıp 1 ay boyunca cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen 29 yaşındaki S.Y. adlı kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, Kadirli şehir merkezinde bir mahallede komşuları olan 8 yaşındaki kız çocuğunu “Çikolata alacağım şeker alacağım” diye kandırıp yaklaşık 1 ay cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen S.Y. adlı kişiyi, küçük kız önce arkadaşına sonra annesine anlattı.

8 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunan komşu tutuklandı

Ailenin durumdan haberdar olması üzerine küçük kızın babası, S.Y. adlı kişiyi sokak ortasında bulup darp etmeye başladı.Kavgayı görenlerin ihbarı sonucu olay yerine gelen polis ekiplerine durumu anlatan küçük kızın babası S.Y.’den şikayetçi oldu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis tarafından gözaltına S.Y. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Öte yandan doktor kontrolünden geçen ismi açıklanmayan 8 yaşındaki kız çocuğunun uzman pedagoglarca ifadesi alındı. Küçük kızın beyanlarına göre, S.Y. adlı komşularınca çikolata ve şeker alma bahanesiyle yaklaşık 1 aydır cinsel tacize maruz kaldığı ortaya çıktı. S.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Osmaniye kapalı cezaevine gönderildi.

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