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80 bin konut ve iş yerinde doğalgaz kullanılıyor

Trabzon'da doğalgaz kullanan abone sayısı günden güne artıyor.

İHA | 12.03.2018 - 11:23..
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fs

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, Trabzon’da 80 bin konut ve iş yerinde doğalgaz kullanıldığını açıkladı.

"DİĞER İLÇELERDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Trabzon’da doğalgaz kullanan abone sayısının giderek arttığını belirten Altunbaş, "Konut ve iş yerlerinde doğalgaz kullanımı alt yapı ağının artmasıyla birlikte daha yüksek seviyelere çıktı. Ortahisar ilçemizde şuan 80 bin konut ve işyeri doğal gaz kullanıcısı. Trabzon nüfusunun yaklaşık 300 bini doğalgazdan faydalanabiliyor. İlerleyen zamanlarda bu rakam artacaktır. Ortahisar ilçemizin yanı sıra diğer ilçelerimizde de doğalgaz çalışmaları devam ediyor." dedi.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI BÜYÜK ORANDA TAMAMLANDI

Altunbaş, doğalgaz çalışmalarının Ortahisar ilçesinde bulunan Çukurçayır Mahallesi’nde de devam ettiğini belirterek, "Çukurçayır’daki alt yapı çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Çok kısa bir süre içerisinde yaklaşık 50 bin kişiye daha doğalgaz hizmetini getirmiş olacağız. Doğalgazın gerek temiz olması gerek de ucuz olması sebebiyle vatandaşlarımız tarafından rağbet gördüğü bir gerçek. Bu yatırımlar Trabzon’un geleceğine imza atan yatırımlar. Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, kentimizin milletvekili İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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