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Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

11.07.2017 - 10:30
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Konya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeyi teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından 29 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Polis, bugün Konya, İstanbul ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

14 KİŞİ GÖZALTIN ALINDI

Operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken, 10 kişinin daha önceki operasyonlarda uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandığı belirlendi. 5 kişinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Konya'da uyuşturucu operasyonu

ARAMALARDA ÇOK SAYIDA ESRAR, EROİN, KOKAİN VE UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Evlerde özel eğitimli  'Ares'  adlı köpekle yapılan aramalarda ise 11 paket halinde 34,5 kilo esrar, 4 paket halinde yaklaşık 2 kilo eroin, satışa hazır 1 paket kokain, yaklaşık 2100 uyuşturucu hap, içinde kullanıma hazır eroin olan 1 şırınga ele geçirildi.  Gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

Konya'da uyuşturucu operasyonu


Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'da uyuşturucu operasyonu

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