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80 yaşındaki adam intihar etti

Aydın'da yaşayan 80 yaşındaki Ahmet Yıldırım evinin bodrumunda intihar etti.

20.06.2017 - 11:40
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80 yaşındaki adam intihar etti

Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'in Cuma Mahallesi'nde, dört katlı bir apartmanın birinci katında yalnız yaşayan Ahmet Yardım'dan, dünden bu yana haber alamayan Almanya'da yaşayan oğlu, komşularını arayıp, yardım istedi.

EVİN BODRUMUNDA KENDİNİ ASTI

Bunun üzerine Yardım'ın evine giden komşuları, zile basmasına rağmen açan olmayınca bodrum kata indiklerinde, Yardım'ın iple tavana asılı buldu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekibi, Yardım'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

İKİ AY ÖNCE EŞİNİ KAYBETTİ

Yardım'ın ipten indirilen cesedi, kesin ölüm nedenin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Yardım'ın iki ay önce eşinin yaşamını yitirmesi nedeniyle bunalımda olduğu, bu nedenle intihar etmiş olabileceği ileri sürüldü. Polis, Yardım'ın intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

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