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80 yaşındaki kadının emekli maaşını çaldı

Eskişehir'de 28 yaşındaki Abdil T., 80 yaşındaki kadını dövüp emekli maaşını gasp etti.

20.10.2017 - 20:17
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Eskişehir'de bir bankaya ait ATM'den 1200 lira olan emekli maaşını çekip eve giden Melahat E., apartman girişinde bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan, Melahat E.'yi dövüp, çantasını alarak kaçtı.

OTOGARDA YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerden saldırganın Abdil T. olduğunu belirledi. Abdil T., dün polis tarafından otogarda yakalandı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Abdil T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

80 yaşındaki kadının emekli maaşını çaldı

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