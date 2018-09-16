İlk ders zili yarın çalacak

Yarın başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak.

KURSLAR İÇİN BAŞVURULAR DA BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrenci ve mezunlar için ücretsiz açılacak destekleme ve yetiştirme kurslarının birinci dönem öğrenci başvuruları 17-23 Eylül 2018'de, ikinci dönem başvuruları 11-17 Şubat 2019'da, üçüncü dönem başvuruları ise 24-30 Haziran 2019'da alınacak.

Birinci dönem kursları 1 Ekim 2018'de, ikinci dönem kursları 25 Şubat 2019'da, yaz dönemi kursları da 8 Temmuz 2019'da başlayacak.

Öte yandan, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül'de yapılan uyum eğitimine, birinci sınıf seviyesinde 1 milyon 299 bin 349, beşinci sınıf seviyesinde 1 milyon 156 bin 546, dokuzuncu sınıf seviyesinde de 1 milyon 203 bin 578 öğrenci katıldı.

17 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından okulların açılacağı gün toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu. Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Okulların açılmasıyla trafiğe katılacak çok sayıda öğrenciyi göz önünde alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı karar uyarınca, 17 Eylül Pazartesi günü 06.00 ile 14.00 saatleri arasında İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, Nostaljik Tramvay ve Tünel) araçları, Şehir Hatları AŞ vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul AŞ (tramvay, metro, hafif metro ve füniküler, Teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay) araçları ve Otobüs AŞ araçları ücretsiz hizmet verecek"