Konut satış istatistikleri açıklandı

Türkiye genelinde ekimde 122 bin 882 konut satıldı. Geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,4, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,7 düşüş kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde ekimde satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 12,4 düştü.

KONUT SATIŞINDA EN YÜKSEK PAY İSTANBUL'UN

Konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,7 gerileyerek 122 bin 882 oldu. Konut satışında en yüksek payı 20 bin 906 konutla (yüzde 17) İstanbul aldı. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12 bin 130 konut satışıyla (yüzde 9,9) Ankara, 7 bin 258 konut satışıyla (yüzde 5,9) İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller ise 8 konutla Hakkari, 15 konutla Ardahan ve 38 konutla Şırnak olarak kayıtlara geçti.

İPOTEKLİ SATIŞLAR

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ekimde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 düşüşle 38 bin 593'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 31,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 33 konut satışı ve yüzde 18,2 payla ilk sırayı aldı. Toplam konut satışlarında ipotekli satış payı en yüksek il yüzde 44,8 ile Artvin oldu.

56 BİN KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 azalarak 56 bin 994 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 46,4 olarak belirlendi.

İlk satışlarda İstanbul 10 bin 321 konut satışıyla en yüksek paya (yüzde 18,1) sahip olurken İstanbul'u 4 bin 451 konut satışıyla Ankara ve 2 bin 839 konut satışıyla İzmir izledi.

YABANCILARA KONUT SATIŞI

Yabancılara yapılan konut satışları ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 70,9 artarak 2 bin 677 oldu. Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 1321 konutla İstanbul aldı.

İstanbul'u 465 konutla Antalya, 121 ile Bursa, 108 ile Yalova, 93 ile Aydın izledi. Geçen ay Suudi Arabistan vatandaşları Türkiye'den 528 konut satın aldı. Bunu 344 konutla Irak, 278 konutla Azerbaycan, 154 ile Kuveyt, 125 ile Rusya takip etti.