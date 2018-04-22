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81 ilde 100 bin gönüllü ile 100 bin fidan

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneğince, 100 bin gönüllü katılımcı ile 81 ilde 100 bin fidan dikilecek.

AA | 22.04.2018 - 03:13..
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ÇEKUD Genel Sekreteri Cengiz Kömürcü, insanların, diğer varlıkların haklarını en çok ihlal ettiği alanların başında çevre geldiğini belirtti.

Otomobiller, fabrikalar ve evlerden kontrolsüzce salınan gazların, kimyasal maddelerin ve atıkların, sadece insanların değil hayvanların ve bitkilerin de yaşam alanlarını yok etmeye devam ettiğini vurgulayan Kömürcü, "Dünyada her yıl çeşitli sebeplerle büyük orman alanları, insanlar tarafından yok ediliyor. Buna rağmen Türkiye olarak orman alanlarını artıran nadir ülkelerden biriyiz." dedi.

81 ilde 100 bin gönüllü ile 100 bin fidan

"AMAÇ, ÇEVRE BİLİNİCİNİ ARTIRMAK"

Kömürcü, Orman ve Su İşleri Bakanlığının desteğiyle "Köklerimiz Bu Topraklarda" projesi kapsamında düzenleyecekleri etkinliğin, derneğin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacağını aktardı.

"Amacımız çevre bilincinin artırılmasının sağlanması" diyen Kömürcü, yarın saat 13.00'te, 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenecek etkinlik kapsamında, 100 bin fidan dikimi ve tohum ekimi yapılacağını söyledi.

Kömürcü, etkinliğin geleneksel hale geldiğini, "dikiliagacimvar.com" sitesi üzerinden isteyen vatandaşların her zaman fidan bağışı yapabileceğini sözlerine ekledi.

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