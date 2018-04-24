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81 ilde 'Huzurlu Parklar' uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığınca, çocukların daha güvenli vakit geçirmesi için, Türkiye genelinde 9 bin 283 personelle "Türkiye Huzurlu Parklar-2" uygulaması başlatıldı.

AA | 24.04.2018 - 08:24..
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Vatandaşların dinlenebilmesi, spor yapabilmesi, sohbet edebilmesi, gezebilmesi ve çocukların arkadaşları ile hoşça vakit geçirip oyun oynayabilmesi için her yıl belediyeler tarafından yüklü miktarda kaynak kullanılarak yapılan parklarda vatandaşların huzurunun sağlanması amacıyla Türkiye genelinde "Huzurlu Parklar" uygulamasının ikincisi gerçekleştirildi.

81 ilde 'Huzurlu Parklar' uygulaması

5 BİN 840 PARKTA DENETİM YAPILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde 5 bin 840 parkta gerçekleştirilen denetimlere, 2 bin 890 karma ekip, 9 bin 283 personel ile 34 dedektör köpek katıldı.

Denetimler sırasında şüpheli görülen kişiler kimlik kontrolünden geçirilerek, üst aramaları yapıldı.

81 ilde 'Huzurlu Parklar' uygulaması

'ÇOCUKLARIN DAHA GÜVENLİ VAKİT GEÇİRMESİ İÇİN'

Ankara'nın Ulus semtindeki Gençlik Parkı'nda yapılan denetimlere eşlik eden Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkan Yardımcısı Mehmet Hamdemir, burada yaptığı açıklamada, vatandaşların rahat, huzurlu ve güvende olmalarını sağlamak için uygulamayı hayata geçirdiklerini, bu kapsamda gerekli güvenlik önlemlerini aldıklarını söyledi.

Uygulamanın ikincisinin yapıldığını belirten Hamdemir, havaların ısınmasıyla birlikte çocukların parklarda rahat ve güvenli vakit geçirmelerini sağlamak için çalıştıklarını anlattı.

Mehmet Hamdemir, ayrıca parklardaki güvenliğin temini için 430 personelin sürekli görev yaptığını, asayiş kontrollerinin de devam edeceğini kaydetti.

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