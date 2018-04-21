81 ilde İHA büro amirliği açılacak

Terörle mücadele, asayiş ve kaçakçılık olaylarında İHA'ların etkin kullanılması isteniyor. Harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde insansız hava araçları büro amirliklerinin kurulacağını duyurdu.

SOYLU GÜNDEME GETİRDİ EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı, kuruluşunun 36. yıl dönümü dolayısıyla 19 Ekim 2017'de düzenlenen törende, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İHA'ların özellikle terör, kaçakçılık ve asayiş olaylarında sağladığı faydalara değindiği konuşmasının ardından söz konusu araçların daha etkin kullanılması amacıyla çalışmalarını hızlandırdı.

Bu kapsamda, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki sınır illeri olmak üzere belirlenen şartları taşıyan personel, eğitim verilmek üzere Ankara'ya çağrıldı. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda 40'tan fazla ilde görevli personele drone pilotluğu konusunda teorik ve pratik eğitim verildi.

PERSONELLER DRONELARLA GÖREVLERİNE BAŞLADI

Eğitimini tamamlayan personel, İçişleri Bakanlığı tarafından alımı yapılan dronelarla görevli olduğu illerde çalışmaya başladı.

Diğer illerde ise personelin eğitiminin haziran sonuna kadar tamamlanmasıyla drone ve İHA pilotu olmayan il emniyet müdürlüğü kalmayacak.

Öte yandan, aynı kapsamda il emniyet müdürlükleri bünyesinde İHA büro amirliği kurulmasına ilişkin hazırlanan talimat yazısı da 81 il emniyet müdürlüğüne gönderildi.

İl emniyet müdürlüklerine dağıtımı yapılan dronelar, gece de görüntü alma özelliğine sahip kameralarla donatıldı.