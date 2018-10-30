Başkan Erdoğan, AK Parti grup toplantısında

AK Parti grup toplantısında kameralar karşısına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündemi değerlendirdi.

Türkiye'nin mega projesi olan İstanbul Havalimanı'nın 42 ayda hizmete açıldığını hatırlatan Başkan Erdoğan, yapım aşamasındaki hıza Almanların hayran kaldığını ifade etti.

"İMAN ÖYLE BİR ŞEYDİR Kİ..."

Başkan Erdoğan, "42 ayda burası bitti. Bize yakışan bu. İşte Berlin... 2006'da temel attılar, Berlin Havalimanı hala devam ediyor... Almanlar kendi gazetelerinden, buradan 3 kat büyük olan İstanbul Havalimanı bitti, Berlin ne halde diyor... İman öyle bir şeydir ki; tekeden bile süt çıkartır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan: İstanbul Havalimanı projesi Almanlara örnek oldu ViDEO

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"ÇOCUKLARIN GÖNÜL DÜNYASINI DOYURMAYI UNUTTUĞUMUZU SÖYLEDİK"

"Geçtiğimiz hafta grup toplantımızın hemen ardından MEB'in 2023 vizyonu konferansına katıldık. Türkiye'de uzun yıllar eğitimin insanı geliştiren değil, formatlayan bir sistem oldupunu anlattık. Çocukların gönül dünyasını doyurmayı unuttuğumuzu söyledik. 2023 vizyonunun insandan başlıyor olduğunu belirttik. Talim ve terbiye üzerine kurulu bir sistemi kurmakta kararlıyız.

Danıştay'ın konferansına katıldık. Andımız kararıyla yargıda ortaya çıkan sıkıntılı durumu muhattaplarına ilettik.

İSTANBUL'DA ZİRVE

Cuma akşamı Jandarma ve Sahil Güvenlik'in mezuniyet törenine katılarak 3 bin 351 astsubayımızı görev yerlerine yolladık. Cumartesi günü İstanbul'da tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptık. Liderlerle ikili görüşmelerde ağırlıkla Cemal Kaşıkçı konusunu ele aldık. Bilmedikleri konuları kendilerine ifade etme fırsatı bulduk.

DÜN 2 TARİHİ ANI YAŞADIK

Dün ise 2 tarihi anı yaşadık. Cumhuriyetimizin 95'inci yılını, Cumhuriyetimize yakışan bir eserle kutladığımızı düşünüyorum. Malazgirt'ten bu yana bu topraklarımızın vatanımız haline gelmesi için çabalayan şehitlerimizi, gazilerimizi, devlet büyüklerimizi hayırla yad ediyorum. Sınırlarımız içi veya dışında görevlerini ifa eden güvenlik görevlilerimize başarılar diliyoruz.

Evet, dün dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı'nı hizmete açtık. Görüldüğü gibi biz Cumhuriyetimizi laf ile değil, icraat ile kutluyoruz. Öyle bir kutlama ki, günü birlik değil. Bu kutlama yıllarca devam edilecek. Burası 29 Ekim 2019, Cumhuriyetin 95'inci yılında açılmıştı denilecek. Resepsiyonu burada gerçekleştirdik. Bahane ederek gelmeyenler oldu tabii. Neymiş, Ankara'da kutlanırmış? Sen yeter ki gönlünü ver, gönül olmadıktan sonra bahane bulmak kolay. Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımlarından biri olan havalimanımızın ülkemize, bölg3emize ve tüm dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. Burası artık bir merkez. Dünyaya buradan dağılım olacak.

42 AYDA BİTTİ, BİZE YAKIŞAN BU

Değerli kardeşlerim, 42 ayda bitti. Bize yakışan bu. AK Parti iktidarına yakışan bu. Berlin Havalimanı hala bitmedi. Bundan 3-4 kat büyük olan İstanbul Havalimanı bitti, Berlin Havalimanı bitmedi diyorlar. Biz inandık, azmettik. Burada havalimanı olmaz diyenler olduğunu gördüler. Burası yumuşak zemindir, şudur, budur diyenler havalimanının nasıl olduğunu gördüler, görecekler. 2 pisti hayata geçirdik, diğerlerinin inşaatı devam ediyor. 150 milyon, ihtiyaca göre 200 milyona kadar kapasite olacak. Pist sayısı yakında 3'e, hepsi tamamlanınca 6 piste çıkacak.

BUNLAR EKONOMİK ÇEŞİTLİLİK BİLMEZ, ANCAK KURU SIKI ATARLAR

İstanbul Havalimanı vegiler hariç 32,4 milyar euroluk bir ekonomik büyüklük kazandırdı. Bunlar ekonomik çeşitlilik bilmez. Ancak kuru sıkı atarlar. Havalimanında emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum. İç ve dış hatta sembolik uçuşlar başlayacak. Atatürk Havalimanı'nın taşınması yılbaşına kadar sürecek. Birkaç ay içinde havalimanı tam kapasite ile çalışacak.

Bu kesimin Cumhuriyetimize en küçük faydaları yoktur. Ülkenin hayrına atılan ne adım varsa bunlar karşı çıkmıştır. Biz bunlara salon Cumhuriyetçisi diyoruz. Bunlar milletimize tarihinden, medeniyetinden kopartarak kimliksiz bir batıcılığa mahkum etmek istediler.

CHP'NİN GERÇEK YÜZÜNÜ HERKESİN BİLMESİ LAZIM

Darbelerin arkasında baskıcı ve dikta heveslisi zihniyet vardır. CHP, bu zihniyetin siyasi temsilcisidir. CHP'nin gerçek yüzünü herkesin bilmesi lazım. Yıllarca Cumhur ve Cumhuriyeti birbirinden ayırmaya çalışanlar büyük zarar verdi. Paradan, puldan Atatürk'ü çıkaran CHP'dir.

2015'TEN BU YANA NEREDEYDİNİZ

Andımız tartışması üzerinden ülkemize ve milletimize bağlılığımızı sorgulamaya kalkıyorlar. Bu salon Cumhuriyetçilerine bizim getirdiğimiz hizmet fazla geliyor. Güya, andımız meselesini köpürterek milletimizle aramıza nifak sokacaklarını sanıyorlar. 2015'ten bu yana nerdeydiniz? Kendilerini trajikomik durumlara düşürüyorlar. Son günlerde kara önlük giyen, meydanlara dökülen koca koca adamlar gördüm. Bizi eleştireceğim diye saçmalıyorlar.

BİZİM CUMHURİYETÇİLİĞİMİZİN ÖLÇÜSÜ MİLLETİMİZE KAZANDIRDIĞIMIZ ESERLERDİR

Bizim Cumhuriyetçiliğimizin ölçüsü milletimize kazandırdığımız eserlerdir. Bizim Türklüğümüzün ölçüsü, tek parti döneminden kalma metin değil, milletimizin gönlündeki yeridir. Moğolistan'daki harabe olan yerleri ayağa kaldıran biziz. Bizim tek andımız, İstiklal Marşı'mızdır. Bundan taviz yok."



Yok elbiseleri mi yoktu şusu mu yoktu busu mu yoktu... Bay Kemal kendine buralardan rant elde etmek istiyor... Bay Kemal benim dedem Sarıkamış'ta tüfeğine sarılı olarak donarak şehit oldu.

Bu ülkeyi bu devleti senin küçümsemeye hakkın yok. Senin şehadet diye bir anlayışın yok, derdin yok."