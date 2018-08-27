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Suriyelilerin bayram dönüşü başladı

Kurban Bayramı'nı geçirmek için ülkesine giden 47 bin Suriyelinin Türkiye'ye dönüşü, 30 Aralık'a kadar devam edecek.

DHA | 27.08.2018 - 13:14..
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Suriyelilerin bayram dönüşü başladı

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan pasaport, geçici koruma kimlik belgesi ve aldıkları randevu ile Cilvgözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yapan Suriyeliler, bayram ziyaretini tamamlayarak Türkiye'ye gelmeye başladı.

Suriyelilerin bayram dönüşü başladı

30 ARALIK'A KADAR DÖNÜŞLER SÜRECEK

Kurban Bayramı'nda toplam 47 bin Suriyelinin gittiği Cilvegözü’ne gelen Suriyeliler gümrük muhafaza ve polis kontrolünden sonra Türkiye’ye giriş yapıyor.

Suriyeliler, Kurban Bayramı için 6 Ağustos günü çıkış yapmaya başlamış ve 19 Ağustos’a kadar devam etmişti. Bu gün başlayan dönüşler ise 30 Aralık 2018 gününe kadar devam edecek.

Suriyelilerin bayram dönüşü başladı

Suriyelilerin bayram dönüşü başladı



Suriyelilerin bayram dönüşü başladı

Suriyelilerin bayram dönüşü başladı

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