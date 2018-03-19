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Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller

Döviz piyasasında yaşanan dalgalanmalar, otomobil piyasasını da etkiledi.

Haber Merkezi | 19.03.2018 - 11:40..
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Sıfır otomobil almak için 2017 yılının sonunu tercih edenler kârlı çıktı.

Otomobil firmalarının yıl sonu kampanyalarını takip edenler, 2017 model araçlara yılın son günlerinde sahip oldu.

FİYATLAR YÜKSELDİ

Yeni yılla birlikte, yeni özelliklerle satışa sunulan araçları bekleyen otomobil meraklıları, beklediği fiyatları göremedi.

70 BİN LİRANIN ALTINDAKİ ARAÇLAR

Döviz kurlarından etkilenerek yükselen sıfır otomobillerden almak isteyenler, 70 bin liranın altında araç bulmakta zorlanıyor.

EN UCUZU 53 BİN 900 LİRA

Türkiye'de 70 bin liranın altında satılan 13 farklı otomobil var. Küçük motorlara sahip olan bu araçların en ucuzu ise 53 bin 900 lira.

Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller FOTO GALERİ

Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller

Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller

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