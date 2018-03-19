Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller

1 En pahalı il İstanbul TÜİK, "Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi (BSGP) 2017 Araştırması"nın sonuçlarını açıkladı. Türkiye'de geçen yıl fiyat düzeyi endeksi en yüksek bölge İstanbul oldu.

2 Mesut Özil'in kredi kartı Amine'de Mesut Özil, İngiltere'ye yanına gelen sevgilisi Amine Gülşe'ye rahat alışveriş yapsın diye kredi kartını verdi.

3 BAE Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye küstahlığı BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed al Nahyan Türkiye karşıtı açıklamalarına bir yenisini ekledi. Daha önce Fahreddin Paşa'ya dil uzatan bakan, şimdi de Türkiye'nin tehdit unsuru olduğunu söyledi.

4 Altın tahvilinde ikinci tur Geçen yıl Hazine’nin başlattığı ve yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırmayı amaçlayan altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracına bu yıl da devam edilecek.

5 Kars'taki interaktif müzeye ziyaretçi akını Osmanlı-Rus Savaşı'nda bir tabur askerin şehit oluşuyla literatüre "Kanlı Tabya" olarak geçen Kafkas Cephesi'nden adını alan Harp Tarihi Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

6 Koç ve Sabancı'dan ortak kripto para Koç ve Sabancı dijital para üretimi için ortak şirket kurmak üzere kolları sıvadı. Projeye TCcoin ismi verildi.