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82 yaşındaki adam kaslı vücuduyla ilgi çekiyor

82 yaşında Toshisuke Kanazawa vücut geliştirme sporuyla ilgileniyor. Yaşlı adam, vücuduyla adeta gençlere taş çıkartıyor.

Haber Merkezi | 06.08.2018 - 15:31..
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50 yaşından itibaren vücut geliştiren Toshisuke Kanazawa, kasları sayesinde birçok başarıya da imza attı.

SPOR ONUN İÇİN BİR TUTKU

Başlarda eşinin mutluluğu için vücut geliştirmeye başlayan Kanazawa, daha sonra bu sporu tutkusu haline getirdi.

82 yaşındaki adam kaslı vücuduyla ilgi çekiyor İZLE

"HEDEFİM ALTIN MADALYA ALMAK"

Konuyla ilgil açıklama yapan Kanazawa, "Ben tüm zamanını vücudunu geliştirmeye harcayan zavallı bir adamım. Şimdiki hedefim katılacağım yarışmada altın madalya almak." diye konuştu.

82 yaşındaki adam kaslı vücuduyla ilgi çekiyor

"100 YAŞINA KADAR YAŞAMAK İSTİYORUM"

100 yaşına kadar da yaşamak istediğini dile getiren 82 yaşındaki adam, "Diyetime dikkat ederek hedeflediğim yaşa kadar yaşamak istiyorum. 85 yaşına kadar da yarışmaya devam edeceğim, belki bu sırada da Arnold Schwarzenegger ile de tanışabilirim." dedi.

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