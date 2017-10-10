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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

Silvan İlçesi'nde karayolu üzerinde önlem alan polisin durdurduğu canlı hayvan yüklü kamyonda 57 kilogram eroin ele geçirildi.

10.10.2017 - 00:51
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Diyarbakır ve Van Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler bu gece gerçekleştirdikleri operasyonla uyuşturucu tacirlerine büyük bir darbe vurdu. Bir süredir uyuşturucu tacirlerini teknik takibe alan polis, Van'dan İstanbul'a sevkiyat yapacağı bilgisine sulaştı.

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

HAYVAN TAŞIYAN KAMYON DURDURULDU

Bugün saat 21.00 sıralarında ortaklaşa düzenlenen operasyonla; Van'dan İstanbul'a canlı hayvan götüren şüpheli kamyon, Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde karayolu üzerinde önlem alan polis ekipleri tarafından durduruldu.

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu VİDEO

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

GİZLİ BÖLMEDE 100 PAKET EROİN

Narkotik dedektör ve polis ekiplerinin yaptığı aramalarda, şoför koltuğunun arkasına zula tabir edilen gizli bölmede 100 paket halinde 50 kilo 350 gram eroin ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul'a giden kamyonda ele geçirilen eroinin piyasa değerinin 3 milyon lira olduğu belirtildi. Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili kamyon sürücüsü ve koyunların sahibi olmak üzere 2 kişi gözaltına alınırken, kamyon ve kamyonda bulunan 80 koyuna da el konuldu. Konu ile ilgili operasyon sürdürülüyor.

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

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