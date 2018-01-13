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85 yaşındaki adam yanarak can verdi

Kocaeli'de çıkan yangında evinde mahsur kalan 85 yaşındaki Ahmet Öztürk, hayatını kaybetti.

İHA | 13.01.2018 - 01:53..
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Gölcük'te iki katlı bir evde elektrik sobasından yangın çıktı. Torun Tolunay Öztürk çıkan yangına battaniye ile müdahale etti ancak söndüremedi.

85 yaşındaki adam yanarak can verdi

UYUDUĞU YERDEN KALKAMADI

Yangın kısa sürede büyürken, torun Öztürk büyükbabasını uyuduğu yerden kaldıramadı. Ahmet Öztürk’ü kurtaramayan Tolunay Öztürk, çevredekilerden yardım istedi ve olay yerine sağlık ekipleriyle itfaiye ekipleri geldi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından kontrol edilen 85 yaşındaki Ahmet Öztürk yanarak can vermişti.

85 yaşındaki adam yanarak can verdi

TOLUNAY ÖZTÜRK HASTANEYE KALDIRILDI

Yangına müdahale etmek isterken elleri yanan Tolunay Ö., olay yerine intikal eden sağlık ekipklleri tarafından Gölcük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerine gelen akrabaları Ahmet Öztürk’ün hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizi geçirdiler.

85 yaşındaki adam yanarak can verdi


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