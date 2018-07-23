Yeni çıkanlar

Yeni çıkanları raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

PASPAL KÖPEK ÇİFTLİKTE

Paspal Köpek her zaman çiftlikte tavukların peşinden koştuğunu, çamurlara bata çıka yürüdüğünü hayal ediyordu. Gülen ineği görmek, tavukların dişleri olup olmadığını bilmek istiyordu.

Paspal Köpek Çiftlikte

Colas Gutman

Çev.: Gülce Göyçen Karagöz

Abm Yay.

S.: 80

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GÖL KIYISINDA BİR TATİL

Aile boyu eğlence! Kitabın son sayfasındaki soruların yanıtlarını kitabın içinde ararken çok eğleneceksiniz.

Göl Kıyısında Bir Tatil

Florence Ducatteau

Çev.: Burcu Ural Kopan

Marsık Yay.

S.: 32

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RUHSAL RÖNESANS

Ruhsal Rönesans, içinde yaşadığın tutsaklıktan kurtulman, en yüksek potansiyeline ulaşman, dönüşümünü tamamlaman için bir rehber kitap!

Ruhsal Rönesans - Uyanıştan Ustalığa

Zekiye Olgaçay

Doğan Novus

S.: 488

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BİR MARS DESTANI

Asimov’un deyişiyle bilimkurgunun üç büyük novasından biri olan Stanley G. Weinbaum, bir buçuk yıllık yazarlık kariyerine ve trajik ölümüne rağmen erken dönem Altın Çağ’ın en başarılı yazarlarından biri. Hem ilk hem de en önemli öyküsü “Bir Mars Destanı” da bilimkurguyu kökten değiştiren ve uzaylı algısında devrim yapan gerçek bir klasik.

Bir Mars Destanı

Stanley G. Weinbaum

Çev.: Cihan Karamancı

İthaki Yay.

S.: 232

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TOZ GİBİ YILDIZLAR

Nükleer felaketin Dünya’yı yerle bir etmesinden binlerce yıl sonrasını anlatan Galaktik İmparatorluk Serisi insanlığın, galaktik medeniyet ve ilk Galaktik İmparatorluk’un doğuşuna uzanan yolculuğunun başlangıcı.

Toz Gibi Yıldızlar - Galaktik İmparatorluk Serisi - 1

Isaac Asimov

Çev.: M. İhsan Tatari

İthaki Yay.

S.: 272

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BİLİM VE İKTİDAR

Düşünce tarihimizi ve bunun bir kısmı olan bilim tarihimizi, geçmişin iyi-kötü belirgin bir resmini sunacak bir paradigma üzerinden okumaksızın tam olarak anlamak mümkün değildir. İşte bu kitap bir nebze olsun bunlara ışık tutmak için.

Bilim ve İktidar

Remzi Demir

Lotus Yay.

S.: 168

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BABALAR VE OĞULLAR

Kuşaklararası çatışmanın, nihilizmin en güzel anlatımıdır Babalar ve Oğullar. Nihilist Bazarov, Rus taşrasına gittiğinde yeni ile eski, kent ile taşra, aristokrasi ile kent aydını arasındaki tüm ayrımlar, çatışmalar gün yüzüne çıkacaktır. Turgenyev’den eskiyi önüne katıp götüren yeninin öyküsü…

Babalar ve Oğullar

Ivan Sergeyeviç Turgenyev

Doğan Kitap

S.: 348

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DRACULA

Dracula, doğaüstü çekiciliği sayesinde birçok dizi, film ve sahne uyarlamalarına referans olmuştur ve bir asırdan fazla zamandır okuyucuyu büyülemeye devam etmektedir.



Dracula

Bram Stoker

Çev.: Zeynep Heyzen Ateş

Alfa Yay.

S.: 426

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ZİHİNSEL DOKUNUŞLAR

İletişime geçtiğiniz her insanın zihnine, kendi zihninizden bir parça bırakırsınız. Bu parça onun hayatının hiç beklenmedik bir anında, beklenmedik değişimlere neden olabilir. Ve genellikle büyük bir suçun ya da deliliğin ardında önemsiz gibi görünen bir detay veya detaylar yumağı vardır...

Zihinsel Dokunuşlar

Ender Özdemir

Gece Kitaplığı

S.: 330

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İNCE HAYAT

Bu kitap, sonsuz huzurlu bir yuvadan dünyaya düşen bir seyyahın serüvenidir. Yuvaya dönüşün izini süren seyyah, bir ağacın çağrısını dinleyip yanına gider ve davetini aldığı Hazine Avı oyununa icabet eder...

İnce Hayat

Mümine Yıldız

Tuti Kitap

S.: 216

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Damla Karakuş

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