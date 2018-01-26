Kayahan Demir’den korku dolu sayfalar ‘Cesaretin Varsa Oku’

Yazdığı korku, polisiye ve gerilim romanlarıyla geniş bir okur kitlesine ulaşan Kayahan Demir’in yeni kitabı Carpe Diem Kitap tarafından yayımlandı.

Son zamanlarda Türk Edebiyatı’nda verilen korku kitapları, okurlar tarafından da büyük beğeni ile karşılanıyor.

Hiç karanlıkta saklambaç oynadın mı?

Görme duyundan yoksun olduğunu farz et... Gözlerin sımsıkı bağlı ve zifiri karanlığın içindesin... Sadece işitme ve dokunma duyularının yardımıyla oyun arkadaşlarını sobeleyebilir ya da onlardan saklanabilirsin.

Hissedeceğin heyecan ve gerilimi düşün... İşte bu kitaptaki dehşetengiz hikâyeler sana tam da böyle bir heyecan yaşatmayı vaat ediyor.

Korkularınla yüzleşecek, heyecanın doruklarında kısa süreli yolculuğa çıkacaksın. Karanlıkta saklambaç oynamaya cesaretin var mı?

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D&R

Korku romanlarının çıkış noktası Batı edebiyatı olduğu gerçeğini göz önüne aldığımızda, bu türde biraz geride kaldığımızı söyleyebiliriz. Korku romanları denildiğinde aklınıza hemen Edgar Allan Poe veya Amerikalı yazar Stephan King’in gelmesi anlaşılır nedendir.

Gerilim kitapları konusunda evrenselliği yakalayan birçok yazar günümüzde bile hala çok okunan edebiyatçıların başında gelmektedir.

"CESARETİN VARSA OKU"

Karanlık Kitap, Kefensizler Mezarlığı, Ölüm Şifresi, Galpten Sesler, Aralık,kitaplarının yazarı Demir, sevenlerinin tüylerini diken diken etmeye devam ediyor. Kayahan Demir, anlamsız sesler, gıcırdayan kapılar, havalanan perdeler, tekinsiz evler, ölmeyen ölülerle okurlarına korku dolu saatler yaşattırıyor. Korku romanlarının tutkunuysanız ‘Cesaretin Varsa Oku’ tam size göre.

Gece yarısı ailenin en kıdemli ferdinin aniden evdeki en rahat koltuğa kurulup, size zamanında yaşandığına inandığı korkunç hikâyeler anlatırken, gece evde yalnızken aniden elektriklerin kesilmesi, karanlıkta saklambaç oynadığınız esnada şakacı bir arkadaşınızın arkanızdan sinsice yaklaşıp usulca omzunuza dokunması ve avazı çıktığı kadar “böööö!” diye bağırırsa neler hissedersiniz?

GALPTEN SESLER

Mum ışığı altında otururken aniden duvarda görkemli ve ürkünç bir gölgenin belirmesi, evde sizden başka kimse olmamasına rağmen salondan gelen tıkırtı seslerinin işitilmesi neticesinde, cevabın gelmeyeceğini bile bile “Kim var orada?”sorusunun sorulması korkmanız için yeterli bir sebep.

Zifiri karanlık bir odada korku filmi izlediğiniz bir gecenin sonunda yatak odanızda belirecek hayali varlıkların görüntüsü ve bu görüntülerin meyvesi; kâbuslar, Tam uykuya dalacağınız vakit kardeşinizin yattığı yerden geldiği tahmin edilen ve bir canavarın canhıraş haykırışlarını andıran korkunç horultu sesleri, akşam eve geldiğinizde kapattığınıza emin olduğunuz elbise dolabının kapağını gece yatmadan önce açık bir vaziyette görmeniz... Ve daha pek çok anlamsız olaylar zincirinin yer aldığı kitabı mutlaka okumalısınız.

Kayahan Demir

“Cesaretin Varsa Oku!- Dehşetengiz Hikâyeler” isimli kitabın okunması için çok neden var.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]