Diyarbakır'daki sokağa çıkma yasağı sona erdi

Valilikten yapılan açıklamada, Lice ilçesi kırsalında faaliyet yürüten, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi, malzemelerinin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği anımsatıldı.

YASAK SONA ERDİ

Açıklamada, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların zarar görmemesi amacıyla Lice ilçesinde Akçabudak, Örtülü, Ulucak, Saydamlı, Kılıçlı, Yorulmaz, Güldiken, Üçdamlar, Baharlar, Bayırlı, Hedik, Tuzlaköy, Yamaçlı, Kıralan, Dernek, Konuklu, Yünlüce ve Yaprakköy mahalleleriyle bağlı mezralarında 6 Haziran'da ilan edilen sokağa çıkma yasağının saat 09.00 itibarıyla sona erdiği belirtildi.