çok satanlar

Çok satanlarda bu hafta listenin ilk iki ismi "Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı" ve "Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim" yine yerini koruyor. Üçüncü sırada ise, tekrar yükselişe geçen "Üç Kız Kardeş" var.

İşte bu haftanın çok satanları...

USTALIK GEREKTİREN KAFAYA TAKMAMA SANATI

“Büyük Güç Büyük Sorumluluklar Getirir.” Doğru. Ama bu sözün daha iyi bir akış açısı var, ve gerçekten derin bir bakış açısı. Tek yapmanız gereken sözlerin yerini değiştirmek: “Büyük sorumluluklar büyük güç getirir.” “Her şeyi iyi tarafından görmek” gibi bir şey iyi gibi görünse de, gerçek şu ki hayat bazen berbattır ve yapabileceğiniz en sağlıklı şey de bunu kabul etmektir.

Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı

Mark Manson

Butik Yay.

S.: 200

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SEN GİTTİN YA BEN ÇOK GÜZELLEŞTİM

Sadece hayatta değil, ayakta da kalarak, mutlu olarak, kahkaha atarak yeneriz düşmanlarımızı. En büyük intikam, intikamı bile düşünmemektir. En büyük intikam, bizsizliktir. En büyük intikam, senin aynada gördüğünü onun artık görememesidir...

Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim

Nilgün Bodur

Destek Yay.

S.: 256

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ÜÇ KIZ KARDEŞ

... Ayvalık’ın denize uzanan taş sokaklarından, nice yaşamlar görüp geçirmiş zeytin ağaçlarından, hayatın kaynağından akan suyundan, eski evlerinden doğmuş bir aile hikâyesi Üç Kız Kardeş. Bir mutsuzluk hikâyesi değil; neşeli günleri yâd ede ede iyiliğe dönüşün hikâyesi. İyileşmenin yolculuğu…

Üç Kız Kardeş

İclal Aydın

Artemis Yay.

S.: 372

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FAHRENHEIT 451

İnsanların uğruna canlarını feda etmeyi göze aldığı bu kitapların içinde ne vardı? Gerçeklerin farkına vardıktan sonra bu karanlık toplumda artık yaşanabilir miydi?



Fahrenheit 451, yeryüzünde tek bir kitap kalacak olsa, o kitap olmaya aday...

Fahrenheit 451

Ray Bradbury

Çev.: Dost Körpe

İthaki Yay.

S.: 208

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21. YÜZYIL İÇİN 21 DERS

21. Yüzyıl İçin 21 Ders ise yüzyılımızın eşi benzeri görülmemiş teknolojik ve ekonomik kırılmalarıyla ve yaşanan aralıksız değişimlerle başa çıkabilmek için elzem soruları tartışmaya açıyor.

21. Yüzyıl İçin 21 Ders

Yuval Noah Harari

Çev.: Selin Siral

Kolektif Kitap

S.: 336

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IKIGAI

Japonlar herkesin bir ikigaisi olduğuna inanır, her sabah yataktan kalkmaları için bir sebepleri vardır. İlham verici ve rahatlatıcı bu kitap sizlere kendi ikigainizi keşfetmeniz için gerekli tüm bilgileri veriyor. Aceleci davranmamanızı, hayat gayenizi keşfetmenizi, ilişkilerinizi canlandırmanızı ve kendinizi tutkularınıza adamanızı sağlıyor.

IKIGAI

Hector Garcia , Francesc Miralles

İndigo Yay.

S.: 176

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

BAZI YOLLAR YALNIZ YÜRÜNÜR

... Çünkü neye çok yaklaşırsan, neyi çok biriktirirsen, ona dönüşürsün.

Bazı Yollar Yalnız Yürünür

Özgür Bacaksız

Destek Yay.

S.: 144

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

EL VEDÛD

Bu kitapta sana ışık tutacak yollar var. Dualar, ritüeller, uygulamalar, ışık olacak yöntemler... Kalbine Allah’ı koy ve unutma: O sana şah damarından da yakın. Dua ve Sevgiyle…

El Vedûd

Tuğçe Işınsu

Feniks Kitap

S.: 320

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KIRLANGIÇ ÇIĞLIĞI Kitap, soluk soluğa okunacak bir polisiye. Bunun yanında yazar, "Vicdanını yitirmiş bir dünyadan başka nedir ki cehennem?" sorusunun ardına düşen bir roman... Kırlangıç Çığlığı Ahmet Ümit Everest Yay. S.: 400 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

PEMBE FİLİ DÜŞÜNME

Pembe fili düşünmemem gerekiyor. Tamam, o zaman kocaman, gri bir balina düşünürüm. Pembe fili düşünme. Balinalardı değil mi su püskürten? O kadar zaman nefeslerini mi tutuyorlar, ne yapıyorlar? Pembe fili düşünme. Geçenlerde aldığım kitabı da düşünebilirim. Pembe fili düşünme. Çok heyecanlıyım başlamak için. Pembe fili düşünme. Pembe fili düşünmemem lazım. Acaba kaç defa düşündüm? Pembe fili düşünme...

Pembe Fili Düşünme

Zeynep Selvili Çarmıklı

İnkılap Yay.

S.: 208

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Damla Karakuş

[email protected]

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