Tunceli'de 2 terörist öldürüldü

1 En iyi üniversiteler sıralamasında Türkiye'den iki okul İngiltere'de yüksek öğrenimle ilgili yayınlanan Times Higher Education (THE) dergisinin, Dünyanın En İyi Üniversiteleri listesinde Türkiye'den iki üniversite ilk 500'de yer alabildi.

2 Ermenistan'a sınır ihlali yapan Umut Ali Türkiye'ye döndü Sınır ihlali yaparak geçtiği Ermenistan'da gözaltınan alınan 16 yaşındaki Umut Ali Özmen, Türkgözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

3 Onur Kıvrak: Trabzonspor'a ihanet etmedim Göztepe maçında yediği hatalı golden sonra yuhalanan Onur Kıvrak, bugüne kadar büyük fedakarlık yaptığını ve artık profesyonel kararlar alacağını söyledi.

4 Böyle bir Shengen ülkesi var: Lihtenştayn Avrupa'nın minik ülkelerinden birine gidiyoruz. Girdisi, çıktısı bir saat süren bir ülke: Lihtenştayn'la tanışın.

5 Çağla Şıkel: Köpek gibi çalışıyorum Hakkında çıkan 'ayda 200 bin lira kazanıyor' haberleriyle ilgili konuşan Çağla Şıkel, bu parayı hak ettiğini söyledi.

6 21 yıl önce Çağla Şıkel Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, 17 yaşındaki fotoğrafını paylaşıp, " Her şey hayal edemeyeceğin kadar güzel oldu." yazdı.