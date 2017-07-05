87 yaşında tacizden gözaltına alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Ş.Y., bir eczaneye giderek ilaç aldı.
AĞRILARINI İYİ GELİR
Aldığı cinsel istek arttırıcı ilacı aynı mahallede oturan 66 yaşındaki S.I.'ya vererek, “Al bu ilacı ağrılarına iyi gelir.” dedi.
İLİŞKİ TEKLİF ETTİ, JANDARMAYA HABER VERDİ
İlacı kabul etmeyen kadına Ş.Y. daha sonra tacizde bulunmak istedi. İlişki teklifini de kabul etmeyen kadının bağırması üzerine komşuları jandarma ekiplerine haber verdi.
GÖZALTINDA
Olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamı kadının evinde gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.