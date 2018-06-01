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Çok satanlar

Haftanın çok satan kitaplarını sizler için derledik...

Özel Haber | 01.06.2018 - 12:42..
  1. Haberler
  2. Kitap

çok satanlar

Bu haftanın liste başında haftalar sonra yine "Kırlangıç Çığlığı" var. Onu ise ikinci sırada "Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı" ve üçüncü sırada "Leyla ile Mecnun" izliyor...

Çok satanlar

KIRLANGIÇ ÇIĞLIĞI

Kitap, soluk soluğa okunacak bir polisiye. Bunun yanında yazar, "Vicdanını yitirmiş bir dünyadan başka nedir ki cehennem?" sorusunun ardına düşen bir roman...

Kırlangıç Çığlığı

Ahmet Ümit

Everest Yay.

S.: 400

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satanlar

USTALIK GEREKTİREN KAFAYA TAKMAMA SANATI

“Büyük Güç Büyük Sorumluluklar Getirir.” Doğru. Ama bu sözün daha iyi bir akış açısı var, ve gerçekten derin bir bakış açısı. Tek yapmanız gereken sözlerin yerini değiştirmek: “Büyük sorumluluklar büyük güç getirir.” “Her şeyi iyi tarafından görmek” gibi bir şey iyi gibi görünse de, gerçek şu ki hayat bazen berbattır ve yapabileceğiniz en sağlıklı şey de bunu kabul etmektir.

Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı

Mark Manson

Butik Yay.

S.: 200

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satanlar

LEYLA İLE MECNUN

Burak Aksak, o geminin mutlaka bir gün geleceğine inananları, sevdiği kızın gözlerine bakarak “Seni seviyorum” diyemeyenleri ve kendi çölünde kaybolanları enfes bir maceraya davet ediyor…

Leyla ile Mecnun

Burak Aksak

Küsurat Yay.

S.: 272

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Çok satanlar

IKIGAI

Japonlar herkesin bir ikigaisi olduğuna inanır, her sabah yataktan kalkmaları için bir sebepleri vardır. İlham verici ve rahatlatıcı bu kitap sizlere kendi ikigainizi keşfetmeniz için gerekli tüm bilgileri veriyor. Aceleci davranmamanızı, hayat gayenizi keşfetmenizi, ilişkilerinizi canlandırmanızı ve kendinizi tutkularınıza adamanızı sağlıyor.

IKIGAI

Hector Garcia , Francesc Miralles

İndigo Yay.

S.: 176

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satanlar

PEMBE FİLİ DÜŞÜNME

Pembe fili düşünmemem gerekiyor. Tamam, o zaman kocaman, gri bir balina düşünürüm. Pembe fili düşünme. Balinalardı değil mi su püskürten? O kadar zaman nefeslerini mi tutuyorlar, ne yapıyorlar? Pembe fili düşünme. Geçenlerde aldığım kitabı da düşünebilirim. Pembe fili düşünme. Çok heyecanlıyım başlamak için. Pembe fili düşünme. Pembe fili düşünmemem lazım. Acaba kaç defa düşündüm? Pembe fili düşünme...

Pembe Fili Düşünme

Zeynep Selvili Çarmıklı

İnkılap Yay.

S.: 208

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satanlar

AŞK KALBİN DUASIDIR

Bu kitap, aşkı tanımlıyor...

Aşk Kalbin Duasıdır

Emre Tuncar

Hayykitap

S.: 184

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satanlar

BAZI YOLLAR YALNIZ YÜRÜNÜR

... Çünkü neye çok yaklaşırsan, neyi çok biriktirirsen, ona dönüşürsün.

Bazı Yollar Yalnız Yürünür

Özgür Bacaksız

Destek Yay.

S.: 144

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satanlar

SANMA Kİ YALNIZSIN

Elif Şafak, kurduğu cümlelerden insana bir yol oluyor ve ona yalnız olmadığını hatırlatıyor...

Sanma Ki Yalnızsın

Elif Şafak

Doğan Kitap

S.: 220

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satanlar

FAHRENHEIT 451

İnsanların uğruna canlarını feda etmeyi göze aldığı bu kitapların içinde ne vardı? Gerçeklerin farkına vardıktan sonra bu karanlık toplumda artık yaşanabilir miydi?

Fahrenheit 451, yeryüzünde tek bir kitap kalacak olsa, o kitap olmaya aday...

Fahrenheit 451

Ray Bradbury

Çev.: Dost Körpe

İthaki Yay.

S.: 208

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Çok satanlar

DUA KADER DEĞİŞTİRİR

İnsanın kaderinde öyle bir kırılma noktası vardır ki  tam isyan edeceğin an, evet, işte o an ufacık bir dua ile kaderinin yönünü avuçlarındaki gözükmeyen tılsımla değiştirebilirsin. Her gecenin nasıl bir sabahı varsa her derdin de bir sonu var. Düştükten sonra kalkacak ve üstünü silkeleyip tekrar devam edeceksin koşmaya...  Ve unutmayacaksın ki Allah yanında, seninle birlikte...

Dua Kader Değiştirir

Ethem Emin Nemutlu

Olimpos Yay.

S.: 176

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Damla Karakuş

[email protected]


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