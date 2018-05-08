Deniz Baykal'ın sağlık durumu iyi

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, dün Baykal'ı, tedavi gördüğü Ankara GATA'da ziyaret etti. Kesici, ziyaret sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"İSTEDİĞİ ZAMAN EVE ÇIKABİLECEK DURUMDA"

“Bugün, önceki Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal'ı ziyaret ettim. Görüştük, konuştuk, sohbet ettik. Allah nazardan korusun çok iyi gördüm. O kadar ki istediği zaman eve çıkabilecek durumdadır.”

Baykal, Ekim 2017'de beynine pıhtı atması sonucu rahatsızlanmış ve tedavi altına alınmıştı.