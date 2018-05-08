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Deniz Baykal'ın sağlık durumu iyi

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumuyla ilgili, İlhan Kesici açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 08.05.2018 - 08:51..
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CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, dün Baykal'ı, tedavi gördüğü Ankara GATA'da ziyaret etti. Kesici, ziyaret sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"İSTEDİĞİ ZAMAN EVE ÇIKABİLECEK DURUMDA"

“Bugün, önceki Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal'ı ziyaret ettim. Görüştük, konuştuk, sohbet ettik. Allah nazardan korusun çok iyi gördüm. O kadar ki istediği zaman eve çıkabilecek durumdadır.”

Baykal, Ekim 2017'de beynine pıhtı atması sonucu rahatsızlanmış ve tedavi altına alınmıştı.

Deniz Baykal'ın sağlık durumu iyi

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