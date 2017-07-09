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89 yaşındaki Şükriye nineden imza günü

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan Şükriye Yılmaz, 77 yıldır yazdığı 100 şiirinin olduğu "Kader Yolum" isimli kitabına imza günü düzenledi

09.07.2017 - 04:13
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Yılmaz, Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir kafedeki imza töreninde yaptığı açıklamada, şiir kitabı fikrinin, çocukları ve torunlarıyla yaptığı çalışmalar sonucu ortaya çıktığını söyledi.

İmza gününde emeği geçen dostlarına teşekkür eden Yılmaz, bu kitap için uzun uğraşlar verdiğini dile getirdi.

89 yaşındaki Şükriye nineden imza günü

Şiirlerini yazmaya çocukluktan başladığını anlatan Yılmaz, "Torunlarım düşündüler, 'Biz bir kitap yapalım.' dediler. 'Siz bilirsiniz ama kitap yapacak kadar yoktur.' dedim. Meğer baya biriktirmişim. Hepsini bir araya getirerek 'Kader Yolum' kitabını ortaya çıkardık. Bugün dostlarımla kitabımın imza gününde bir araya gelmek beni çok mutlu etti." diye konuştu.

89 yaşındaki Şükriye nineden imza günü

"ANNEANNEMİZİN GİZLİ YÖNLERİNİ KİTAPLA ÖĞRENDİK"

Yılmaz'ın torunlarından Ergin Bak, bugünün kendileri ve anneannesi için önemli olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkesin bilmediği, hatta bizim bile bilmediğimiz anneannemizin gizli yönlerini biz de bu kitap ile öğrendik. Çok güzel bir çalışma oldu. Bu çalışma içerisinde ailemizin bütün fertlerinin katkısı var. Anneannemizin yaşadıklarının bir bedeli olamayacağı için bu kitabı bedelsiz dağıtmak için bu yola çıktık. 89 koca yılı 2 yılda bir araya getirmeye çalıştık."

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