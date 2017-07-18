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Bakan Çavuşoğlu'dan Kıbrıs açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Kıbrıs Rum yönetiminin tek taraflı olarak burada adım atması doğru değildir." dedi.

18.07.2017 - 18:54
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Estonya Dışişleri Bakanı Sven Mikser, Dışişleri Bakanlığı Resmi Konut'taki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"BU SÜREÇ BÖYLE GİTMEZ"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Konferansı'na bu şekilde devam edilemeyeceği kararı verdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Kimler, AB içinde hangi ülkeler Kıbrıs sorununun arkasına saklanıyordu, onların gerçek yüzünü de görmeyi çok istiyordum işin doğrusu. Ama artık bundan sonra başka süreçler olacak Kıbrıs'ta. Ömür boyu bu şekilde bu süreç gidemez. Bunu da söylemek durumundayım. Biz iktidara geldiğimiz günden bu yana herkesten bir adım önde olduk çözüm için ve hiç tereddüt etmedik, siyasi riskler de aldık. Ama bir tarafta istemiyorsan o zaman çaresine de bakmak lazım." dedi.

Bakan Çavuşoğlu'dan Kıbrıs açıklaması

"KIBRIS HER ZAMAN ÖNÜMÜZDE ENGELDİ"

İsviçre'de düzenlenen ve başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs Konferansı'na da değinen Çavuşoğlu, "Kıbrıs sorunu her zaman önümüzde bir engeldi. Fakat Crans-Montana'da Kıbrıs sorununun çözümünü kimin istediği, kimin istemediği net bir şekilde ortaya çıktı. BM Genel Sekreteri de AB de bunu net bir şekilde gördü." diye konuştu.

"AB SÖZÜNÜ TUTMADI"

Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "AB ülkelerinin de artık Kıbrıs sorununun arkasına sığınmaması gerekiyor. 2004 yılında referandumdan sonra AB sözünü tutmadı. Şimdi KKTC üzerindeki ambargo ve kısıtlamaların bir an önce kalkması lazım. Bu bir kere insani değil. Bu çağda bir tarafı haketmediği şekilde üye yapıyorsunuz, diğer tarafı baskı altında tutuyorsunuz. İnsani olmayan yaptırımlar uyguluyorsunuz. Bu doğru bir şey değil ama önümüzdeki süreçte biz sadece Kıbrıs konusu değil, diğer konularda da AB ile ilişkilerimizi sürdürmek isteriz. Burada da AB'den samimiyet bekliyoruz."

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