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Atık pet şişelerden tekne yaptı

Muğla'da yaşayan Şeref Topçu'nun iki ay boyunca sokaktan topladığı pet şişelerden farkındalık yaratmak için yaptığı 'Geridönüşüm' adlı tekne Çalış Plajı'nda yüzdürüldü.

AA | 06.06.2018 - 07:30..
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Fethiye'nin Foça Mahallesi'nde yaşayan Topçu, iki ay önce mahalle ve sokaklardaki atık pet şişeleri toplamaya başladı. Topladığı pet şişeleri yine atık balık ağlarıyla birbirine bağlayan Topçu, yaklaşık 2 metre boyunda tekne yaptı.

Atık pet şişelerden tekne yaptı

Topçu, "Geridönüşüm" adını verdiği tekneyi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Çalış Plajı’ndan denize indirerek yüzdürdü.

Bölgede bulunan yabancı turistler tekneye ilgi gösterdi.

Topçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallede yaşayan çocuklarla genellikle etraftaki atıkları topladıklarını söyledi.

Atık pet şişelerden tekne yaptı

"İNSANLARIN ÇEVREYİ NASIL KİRLETTİKLERİNİ GÖSTERMEK İSTEDİK"

Topladıkları atık şişelerden farkındalık oluşturmak için tekne yaptıklarını anlatan Topçu, "İnsanların çevreyi nasıl kirlettiğini göstermek istedik. Çevreye en çok pet şişeler, alışveriş torbaları, içecek kutuları atılıyor. Bunları çocuklarımızla topluyorum. Onlara bu bilinci aşılamak istiyorum." dedi.

Atık pet şişelerden tekne yaptı

"İNŞALLAH ÇOCUKLARIMIZI GÜZEL BİR DÜNYA BIRAKACAĞIZ"

Tekne yapımında kullandığı şişeleri iki çocukla iki ayda topladığını, teknede yaklaşık 400 1,5 litrelik, 550 yarım litrelik pet şişe bulunduğunu belirten Topçu, "Balıkçıların attıkları misinalarla şişeleri birbirine bağladık. Kanaldan kestiğimiz kargılarla iskeletini oluşturduk. Yüzüp yüzmeyeceğini bilmediğim için çok heyecanlıydım. İnşallah çocuklarımıza güzel bir dünya bırakacağız. Bu konuda herkesin duyarlı olacağına inanıyorum. Ümidimizi yitirmeden benzer çalışmalara devam edeceğiz." diye konuştu.

Atık pet şişelerden yapılan tekne, bir hafta boyunda Beşkaza Meydanı'ndaki Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi önünde sergilenecek.

Atık pet şişelerden tekne yaptı

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