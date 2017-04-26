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Emniyet'te FETÖ temizliği

FETÖ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 9 bin 103 emniyet personelinin açığa alındığı bildirildi.

26.04.2017 - 22:06
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Emniyet'te FETÖ temizliği

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) tüm birimlerinde yapılan operasyonda 'FETÖ/PDY' ile bağlantılı olduğu iddia edilen yaklaşık 9 bin 103 bin polis açığa alındı.

9 BİN 103 POLİS GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

667 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin" 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9103 Emniyet Teşkilatı mensubu görevden uzaklaştırılmıştır.

81 İLDE OPERASYON BAŞLATILMIŞTI

Bugün sabah saaterinde 81 ilde başlayan operasyonlarda FETÖ'nün Emniyet Teşkilatı içerisindeki mahrem yapılanması içinde bulunduğu belirtilen 4 bin 900 kişinin tespit edildiği ve tümü için arama ve gözaltı kararı verildiği belirtilmişti.

Bakan Soylu operasyonlarla ilgili, "Bu sabah 81 ilde yapılan bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Halen devam etmektedir. Şu ana kadar 72 ilde bin 9 mahrem sorumlu gözaltına alınmıştır. Bu, Türkiye Cumhuriyeti devleti açısından önemli bir adımdır." ifadelerini kullanmıştı.

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