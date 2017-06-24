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9 yaşındaki kızın kafasına parke taşıyla vurdu

9 yaşındaki küçük kızın kafasına parke taşıyla vuran Osman Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

24.06.2017 - 12:53
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Samsun'un Atakum ilçesinde inşaat işçisi Osman Ç., evinin önünde arkadaşlarıyla bisikletle gezen  A.M.A. isimli kıza saldırdı.

PARKE TAŞIYLA VURDU

Eliyle arkasına gizlediği büyük bir parke taşıyla yavaşca gelen Osman Ç., arkası dönük kızın başına sert bir şekilde vurdu. Yere yığılan kız kendinden geçti. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

9 yaşındaki kızın kafasına parke taşıyla vurdu

KÜÇÜK KIZ HASTANELİK OLDU

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük kız, tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olan A.M.A. bir süre kontrol altında tutulduktan sonra taburcu edilecek.

9 yaşındaki kızın kafasına parke taşıyla vurdu

SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için ise polis soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Bu olaydan 2 ay sonra yine Atakum İlçesi'nde otobüs durağında otobüs bekleyen bir genç kıza tacizde bulunan Osman Ç., çevredekiler tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman Ç., her iki olay nedeniyle çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

9 yaşındaki kızın kafasına parke taşıyla vurdu

9 yaşındaki kızın kafasına parke taşıyla vurdu

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