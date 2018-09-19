9 yıl önce bulunan mozaik ziyarete açılacak

Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, koruma evinin yapılmasının ardından Roma dönemine ait olduğu tespit edilen mozaiğin üzerini açarak kaba temizliğini tamamladı.

RESTORASYONDA SONA GELİNDİ

Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ekipleri, mozaik üzerinde çalışma yürütüyor.

2013'te ihale edilen Perre Antik Kenti Çevre Düzenlemesi ve Uygulamaları projesi kapsamında mozaiğin bulunduğu alan kapatılıp içerisine yürüyüş yolu yapılan alanda restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

MOZAİK ORTAYA ÇIKTI

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden Perre Antik Kenti'nde 2009'da yürütülen kazılarda ortaya çıkartılan 155 metrekarelik mozaik, restorasyon ve konservasyon çalışmasının tamamlanmasının ardından sergilenecek.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2009'da Müze Müdürlüğü başkanlığınca kazı gerçekleştirdiklerini, kazı sonrasında 155 metrekare mozaik ortaya çıkarıldığını söyledi.

ZİYARETE AÇILACAK

Çıkarılan mozaiğin 125 metrekaresinin sağlam olduğunu ifade eden Mehmet Alkan, "Mozaiğin orta sahnesinde asma dalları yaprakları içerisinde otlayan yaban dağ keçisi ile kuş betimleri yer alıyor. Dış bordürlerde kalp motifi ve üç boyutlu küre figürleri ile sekizgen köşeli geometrik modüller yer alıyor. 2016'da mozaiğin bulunduğu alanın çatısı yapılarak koruması gerçekleştirildi. Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ekiplerince, restorasyon ve konservasyon işlemleri yapılıyor. Bu işlemler bittikten sonra da ziyaretçilere açılacaktır." dedi.