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9 yıldır aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cezaevi firarisi olan ve 9 yıldır aranan şahsı, sahte nüfus cüzdanı ile yakalandı.

İHA | 24.05.2018 - 10:27..
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9 yıldır aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı

Jandarma ekipleri Adıyaman merkeze bağlı Kuyulu köyünde yapılan uygulamada kimlik kontrolünde Süleyman Akay adına nüfus cüzdanı bulunan şahsın nüfus cüzdanı üzerindeki doğum tarihinin 1982 olduğu ancak şahısın daha genç görünmesi ve şüpheli hareketler sergilemesi nedeniyle jandarma incelemesini derinleştirdi.

9 YILDIR ARANIYORDU

Şüphelenilen şahıs hakkında yapılan araştırma neticesinde şahsın gerçek kimliğinin Mehmet Reşit K. olduğu öğrenildi. Şahsın kasten adam öldürme suçundan cezaevinden firar ettiği ve 9 yıldır arandığı, ayrıca Güzelyurt köyünde H.K. isimli kadının parasının silahla yağmalanması olayının firari faili olduğu tespit edildi.

Şahıs jandarma tarafından gözaltına alınarak tahkikata başlanıldı.

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