900 yıllık kase 37 milyon dolara satıldı

Hong Kong'da düzenlenen bir müzayedede Çin porselenleri ve antika eşyalar görücüye çıktı. Çin porselenlerinden birisi tam 9 asırlıktı. O porselen de müzayede rekor fiyatı ile alıcı buldu.

37 MİLYON DOLAR'A SATILDI

Antika değeri yüksek olan eşyalardan biri de bu Çin porseleniydi. Salona getirilen eser tanıtılırken 900 yıllık bir bulaşık yıkama kasesi olduğu belirtildi.

Açık artırma başladığında kıran kırana bir pazarlık başladı. En yüksek teklife ulaşmaya çalışılan müzayedede koleksiyonerler bir bir fiyat teklifi verirken, bir süre sonra teklifler 10 milyon dolarları buldu. Son olarak 37,68 milyon dolar teklif eden bir koleksiyoner eserin sahibi oldu.

Porselenin yeni sahibine ilişkin açıklama yapılmazken, kimlik bilgileri gizli tutuldu.

ÖNCEKİ REKOR 36 MİLYON DOLAR

Çin fırça ve hatlarıyla özel mürekkep ve malzemelerden yapılan bu kase Kuzey Şark Hanedanlığı'ndan kaldığı öğrenildi. Daha önceki rekor da 2014 yılında 36 Milyon dolarlık bir ücret ile "tavuklu kase" porselenine aitti.