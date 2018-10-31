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Mültecilere çelme takan Macar gazeteci beraat etti

Macaristan'da geçtiğimiz yıllarad mültecilere çelme takarak yere düşüren ve onları kaydeden gazeteciye, çıkarıldığı mahkemede beraatine karar verildi.

İHA | 31.10.2018 - 12:08..
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Macaristan-Sırbistan sınırından ülkeye girişi sırasında oğlunu sırtında taşıyarak polislerden kaçmaya çalışan bir babaya çelme takan ve mülteci çocuğu tekmeleyen Macar gazeteci Petra Laszlo beraat etti.

Mültecilere çelme takan Macar gazeteci beraat etti

DAVASI DÜŞTÜ

Macaristan’da yüksek mahkeme, Eylül 2015’te Sırbistan sınırından Macaristan’a girişi sırasında oğlunu sırtında taşıyarak polislerden kaçmaya çalışan bir babaya çelme takan ve mülteci çocuğu tekmeleyen Macar gazeteci Petra Laszlo’ya verilen tecilli 3 yıllık hapis cezası kararını bozdu.

Mahkeme, gazetecinin hakkında yöneltilen suçtan dolayı beraat etmesine karar verdi.

Kadın kameraman mülteciye çelme taktı - VİDEO

"SALDIRGANLIK YOK"

Gazetecinin saldırganlıktan değil, sadece “kötü davranıştan dolayı” yargılanabileceğine hükmetti. Petra Laszlo, tekme attığı görüntüler internete yayıldıktan sonra televizyon kanalı olan N1TV’de işinden de kovulmuştu.Mültecilere çelme takan Macar gazeteci beraat etti

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