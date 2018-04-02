Karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Mersin-Gözne-Stadyum kavşakları 0-1. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun sağ taşıma hattındaki birinci şeridi (Mersin-Çeşmeli istikameti) trafiğe kapatılarak, ulaşıma 2. ve 3. şeritlerden izin veriliyor.

GAZİANTEP-ŞANLIURFA OTOYOLUNDA 3 ŞERİT KAPALI Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Şanlıurfa batı-kuzey kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun Gaziantep yönünde üç şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı yolları yapımı kapsamında, İstanbul-İzmit il yolunun 47-48. kilometrelerinde trafik servis yoluna yönlendirilecek. MİLAS-BODRUM YOLUNDA ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR Milas-Bodrum yolunun 0-1. kilometrelerinde Güllük Havalimanı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ardahan-Göle yolunun 2-9. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor. Karabük-Araç yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.