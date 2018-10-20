İstanbul Boğazının sevimli ve afacanları olan yunuslar, bu kez Kadıköy Moda sahilinde kendini gösterdi. Sahile doğru yaklaşan ve burada bir anda ortaya çıkan yunuslar, vatandaşlara adeta görsel şölen sundu.

YUNUSLARIN ŞOVU

Hızlı ve kıvrak hareketleriyle kendine hayran bırakan yunuslar, dans eder gibi yüzmeleri vatandaşların ilgisini topladı. Martılarında eşlik ettiği yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu. Vatandaşlar da yunusları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Yunuslar İstanbul Boğaz’ında görsel şölen sundu - VİDEO