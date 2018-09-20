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Kira zamları artık TÜFE ile belirlenecek

Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan tedbir maddesi ile kira zammı üst sınırı ÜFE ile değil, TÜFE ile belirlenecek.

Haber Merkezi | 20.09.2018 - 16:49..
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Kira zamları artık TÜFE ile belirlenecek

Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan tedbirlerden biri gayrimenkulde kira artış oranını doğrudan etkiliyor.

Ev sahipleri artık zamları üretici fiyatından değil, tüketici fiyatından yapabilecek.

POLİTİKA VE TEDBİRLER BAŞLIĞI ALTINDA BELİRLENDİ

Program'ın 'Enflasyon' bölümünün 'Politika ve Tedbirler' başlığı altında, "Kira artış oranına dair üst sınır, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenecektir" maddesi yer alıyor.

Kira zamları artık TÜFE ile belirlenecek

Normal şartlarda 12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyatı (Yİ-ÜFE) artış oranı ile belirlenen kira zammı üst rakamı yeni düzenleme yapılması ile birlikte TÜFE ile belirlenecek.

1000 LİRA KİRASI OLAN 188 YERİNE 126 LİRA ZAM GÖRECEK

Ağustos ayında 12 aylık ÜFE gerçekleşmesi yüzde 18,78, TÜFE gerçekleşmesi ise yüzde 12,61 olarak kaydedilmişti. Bu da oturduğu ev için bin lira kira ödeyen tüketicinin, zam zamanının ağustosa denk gelmesi durumunda eylülde 188 lira zamlı ödeme yapacağı anlamına geliyor. Şayet TÜFE oranından zam yapılsaydı bu rakam 126 lira olacaktı.

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