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Altının gramı haftaya düşüşle başladı

Gram altın 153,8 lira, çeyrek altın 252 lira, Cumhuriyet altını 1.030 liradan işlem görüyor.

AA | 11.12.2017 - 09:47..
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Altının gramı haftaya düşüşle başladı

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 153,8 lira seviyesinde dengelendi.

Cuma günü dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 azalışla 154,1 liradan tamamladı.

GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,19 değer kaybıyla 153,8 lira seviyesinde dengelendi.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 252 lira, Cumhuriyet altını 1.030 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI

Altının ons fiyatı, Asya piyasalarında güne alış ağırlıklı bir seyirle başlamasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,11 değer kazancıyla 1.249,9 dolar seviyelerinde dengelendi.

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