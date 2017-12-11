Altının gramı haftaya düşüşle başladı

Açlıktan ölmek üzere olan kutup ayısının son anları

Tel Aviv'de On binler Netanyahu'yu protesto etti

1 İngiltere Kraliçesi Victoria’nın altın paraları Adana’da Adana’da, İngiltere Kraliçesi Alexandrina Victoria dönemine ait 750 adet altın para, polisin düzenlediği operasyonla ele geçirildi.

2 Farkındalık yaratmak için metrobüste örgü ördüler Gönüllü üniversiteli öğrenciler, köy okullarında okuyan öğrencilerin kışlık ihtiyaçlarının karşılanması konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla 3 saat boyunca metrobüste örgü ördüler.

3 Jandarmadan hayalet silah operasyonu İstanbul’da 'hayalet silah' olarak adlandırılan Glock marka tabancaları sosyal medya üzerinden yüksek fiyatla pazarlayan 2 kişi yakalandı, piyasa değeri 100 bin lira olan 5 adet silah ele geçirildi.

4 Altın gününde kız öğrencilere burs topluyorlar Manisa'da bir araya gelen emekli 10 kadın, aralarındaki 'altın günü'nün formatını değiştirdi.

5 Bitlis'te 12 köy ve 3 mahallede sokağa çıkma yasağı Bitlis’in Mutki ve Tatvan ilçelerine bağlı 12 köy ve 3 mahallede, 16.00- 07.00 saatleri arasında geçerli olmak üzere, ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

6 Valbuena'dan Kocaman'a: Ben buraya oynamaya geldim Yedek kulübesinde oturmaktan rahatsız olan Valbuena, teknik direktör Aykut Kocaman'a "Ben buraya takıma katkı yapmaya geldim" dedi.