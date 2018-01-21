Tunceli'de terör operasyonu

Zeytin Dalı Harekatı başlatan Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içinde de ülkenin huzur ve barışına kasteden eli kanlı terör örgütü PKK başta olmak üzere, teröristlere yönelik kararlı operasyonlarını sürdürüyor.

TERÖRİSTLERE NEFES YOK

Yurt içindeki operasyonlarda soğuk havaya rağmen günlerce karlı arazilerde kalarak teröristlere aman vermeyen Mehmetçik, bu çerçevede Tunceli kırsalında da teröristlere yönelik operasyon yaptı.

3 SIĞINAK ELE GEÇİRİLDİ

İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan 3 sığınak ve bir mağara tespit edildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Mehmetçik'in imha ettiği sığınaklar ile mağaradaki aramalarda, örgüt mensuplarına ait bin 240 çift ayakkabı, 600 serum, bin tıbbi ilaç, 8 akü, 1 jeneratör ile yaşam ve temizlik malzemesi ele geçirildi.