taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.200
USD
4,7068
EURO
5,4924
ALTIN
196,80
PETR
76,1900

SETA Avrupa Panel Serisi

SETA Avrupa'da paneller düzenleyerek Türkiye'deki seçim atmosferini tartışacak ve seçimlerin iç ve dış politika üzerindeki yansımalarını ele alacak.

Haber Merkezi | 27.05.2018 - 18:22..
  1. Haberler
  2. Dünya

Türkiye 24 Haziran’da seçime gidiyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının yapıldığı ve dış politikada kritik aşamalardan geçildiği bir dönemde yapılacak seçimin nasıl bir siyasi atmosferde gerçekleşeceği ise merak konusu.

AVRUPA'DA SEÇİM PANELLERİ

SETA Avrupa’da paneller düzenleyerek Türkiye’deki seçim atmosferini tartışacak ve seçimlerin iç ve dış politika üzerindeki yansımalarını ele alacak.

İlgili panellerde cumhurbaşkanı adayları, seçim vaatleri, Türkiye’deki siyasi sistemin dönüşümü, Avrupalı ülkelerin 24 Haziran seçimlerine yaklaşımı, partilerin seçim stratejileri, ittifakların seçim sürecine etkileri ve seçim sonrası Türkiye’nin siyasi atmosferi gibi birçok konu masaya yatırılacaktır.

Panel tarihleri ve şehirler aşağıda yer almaktadır

SETA Avrupa Panel Serisi

SETA Avrupa Panel Serisi

SETA Avrupa Panel Serisi

SETA Avrupa Panel Serisi

SETA Avrupa Panel Serisi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransa'da Erdoğan düşmanlığı belediye başkanlarına da bulaştı

Fransa'da Erdoğan düşmanlığı belediye başkanlarına da bulaştı

238
Eşcinsel FETÖ imamı AIDS testi yaptırırken yakalandı

Eşcinsel FETÖ imamı AIDS testi yaptırırken yakalandı

101
Katar'dan ablukacı ülkelerin ürünlerine boykot

Katar'dan ablukacı ülkelerin ürünlerine boykot

67
Pentagon'un Akdeniz'deki doğalgaza el koyma planı

Pentagon'un Akdeniz'deki doğalgaza el koyma planı

151
Muharrem İnce iddialı: İlk turda seçimi bitiririm

Muharrem İnce iddialı: İlk turda seçimi bitiririm

361
Diriliş oyuncusu Arda Öziri hayatını kaybetti

Diriliş oyuncusu Arda Öziri hayatını kaybetti

58
Ramos: Salah'ı sakatladığım için suçluluk duymuyorum

Ramos: Salah'ı sakatladığım için suçluluk duymuyorum

126
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM