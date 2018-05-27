SETA Avrupa Panel Serisi

Türkiye 24 Haziran’da seçime gidiyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının yapıldığı ve dış politikada kritik aşamalardan geçildiği bir dönemde yapılacak seçimin nasıl bir siyasi atmosferde gerçekleşeceği ise merak konusu.

AVRUPA'DA SEÇİM PANELLERİ

SETA Avrupa’da paneller düzenleyerek Türkiye’deki seçim atmosferini tartışacak ve seçimlerin iç ve dış politika üzerindeki yansımalarını ele alacak.

İlgili panellerde cumhurbaşkanı adayları, seçim vaatleri, Türkiye’deki siyasi sistemin dönüşümü, Avrupalı ülkelerin 24 Haziran seçimlerine yaklaşımı, partilerin seçim stratejileri, ittifakların seçim sürecine etkileri ve seçim sonrası Türkiye’nin siyasi atmosferi gibi birçok konu masaya yatırılacaktır.

Panel tarihleri ve şehirler aşağıda yer almaktadır