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Anadolu'da bir gezgin: Sabahattin Ali

'Şehirlere Alışamadı-Sabahattin Ali’nin Şehirleri' sergisi, Sabahattin Ali’nin yaşamı boyunca bulunduğu Anadolu şehirlerine ve Berlin’e onun gözünden bakmayı amaçlıyor.

Haber Merkezi | 03.03.2018 - 15:51..
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Anadolu'da bir gezgin: Sabahattin Ali

Edebiyatımızın usta şair ve yazarı Sabahattin Ali’nin iyi bir gezgin olduğunu öğreniyoruz. Toplumcu gerçekçi eserleriyle edebiyatımızda en çok okunan kalemlerin başında gelen Sabahattin Ali’nin ismi hem ülkemizde hem de dünya kamuoyunda önemli yere sahip.

"Yolculuklar bana zevk verir. Bu zevkte varacağım hedefin zevki dahil değildir. Yolculuk, bu bir yerde durmadığını, hareket ettiğini bilmek şuuru, bu bir yere bağlanıp kalmaktan kurtuluş başlı başına tatlı bir şeydir.”

Sabahattin Ali

Yapı Kredi Kültür Sanat, 13 Şubat – 27 Nisan tarihleri arasında önemli bir edebiyat sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Küratörlüğünü Sevengül Sönmez’in yaptığı Şehirlere Alışamadı- Sabahattin Ali’nin Şehirleri sergisi, Sabahattin Ali’nin yaşamı boyunca bulunduğu Anadolu şehirlerine ve Berlin’e onun gözünden bakmayı amaçlıyor.

Anadolu'da bir gezgin: Sabahattin Ali

Sabahattin Ali Arşivi’nden çıkan yeni belge ve fotoğrafların yanı sıra Tarih Vakfı Arşivi ve Ömer Koç Koleksiyonu’ndaki belgelerle zenginleşen sergi; Cumhuriyet’in ilk yıllarında Anadolu şehirlerindeki yaşamı ve II. Dünya Savaşı öncesinin Berlin’ini Sabahattin Ali’nin çektiği fotoğraflar ve eserleri aracılığıyla anlatıyor.

Anadolu'da bir gezgin: Sabahattin Ali

Sabahattin Ali'nin yazdığı bir hikâye taslağı

Kitapları Yapı Kredi Yayınları’ndan yayımlanan şair, öykü, roman ve oyun yazarı, eleştirmen ve edebiyat düşünürü Sabahattin Ali’nin yaşamına bir gezgin gözüyle tanık olacaksınız.

Anadolu'da bir gezgin: Sabahattin Ali

Yazdıkları ve öne sürdüğü fikirleriyle dönemin yönetimince sakıncalı bulunan Ali’nin hayatı hapishanelerde ve sürgünlerde geçti. Usta yazar yaşadığı yerlerin fotoğraflarını çekti, notlar adlı.

Anadolu'da bir gezgin: Sabahattin Ali

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Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan Şehirlere Alışamadı – Sabahattin Ali’nin Şehirleri adlı kitapta, Ali’nin hatıraları yer alıyor. Sabahattin Ali, uğradı yerleri belgeselci titizliğiyle fotoğraflamış.

Yazarın Kayseri, Sivas, Erzincan, Zonguldak gezisini anlattığı, bugüne dek yayımlanmayan gezi notlarının yer aldığı sergi  27 Nisan’a kadar ziyarete açık.

Anadolu'da bir gezgin: Sabahattin Ali

Gerçekleştirilen sergide Sabahattin Ali’ye dair pek çok anı mevcut. Ali’nin Almanya yılları ve ünlü romanı Kürk Mantolu Madonna’nın taslakları sergide yer alanlardan.

Anadolu'da bir gezgin: Sabahattin Ali

Ali, Balıkesir Öğretmen Okulu’nda tuttuğu notları, yakın dostlarına yolladığı duygu yüklü mektuplar ve yazarın özel koleksiyonunda görücüye çıkan özel fotoğraflar ve belgeler, sevenlerini 1930’ların Türkiye’sine götürüyor.

Anadolu'da bir gezgin: Sabahattin Ali

Sabahattin Ali, çevresindeki insanlarla ve doğayla iç içe yaşamayı seven hayat dolu bir yazardı. Bütün bunların ötesinde gezmeyi seven, yeni yerler keşfetme aşkıyla yanıp tutuşan Sabahattin Ali’nin çektiği fotoğraflar oldukça profesyonel.

Anadolu'da bir gezgin: Sabahattin Ali

Geçtiğimiz hafta açılan Şehirlere Alışamadı: Sabahattin Ali’nin Şehirleri sergisi, 27 Nisan’a kadar İstanbul Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ta ücretsiz olarak görülebilir.

Anadolu'da bir gezgin: Sabahattin Ali

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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