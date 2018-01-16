Ankara'da silahlı saldırı

Keçiören ilçesine bağlı Kanuni Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Şehit Uğur Akgündüz Sokağı’nda emlakçılık yapan Osman Ç., işyerinin önündeki 06 FA 2293 plakalı otomobilde otururken daha önceden aralarında husumet bulunan 4 kişi, başka bir araçla yanına gelerek pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açtı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN VURULDU

Osman Ç. araçtan inerek kaçmaya çalışırken sol bacağından ve elinden yaralandı. Osman Ç.’yi kanlar içinde yerde gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Dükkanın önüne kanlar içinde yığılan Osman Ç., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Keçirören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek acil serviste tedaviye alındı. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemede bulunurken, saldırganların yakalanması için de çalışma başlatıldı.