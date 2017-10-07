Antalya'da fuhuş operasyonu

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğrenim gören A.M.B'nin Uganda ve Yeni Gine uyruklu kadınları Türkiye’ye getirip fuhuş yaptırdığını belirleyen Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda Yeni Gine uyruklu A.M.B gözaltına alındı.

Zanlının, "zorla fuhuşa teşvik ve insan ticareti" suçlarından emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyonda yakalanan Uganda uyruklu H.M. ile Yeni Gine uyruklu C.N. ise sınırdışı edilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.