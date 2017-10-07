taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.137
USD
3,6153
EURO
4,2402
ALTIN
148,42
PETR
55,5000

Antalya'da fuhuş operasyonu

Akdeniz Üniversitesinde öğrenim gören Yeni Gine uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

07.10.2017 - 22:34
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğrenim gören A.M.B'nin Uganda ve Yeni Gine uyruklu kadınları Türkiye’ye getirip fuhuş yaptırdığını belirleyen Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda Yeni Gine uyruklu A.M.B gözaltına alındı.

Antalya'da fuhuş operasyonu

Zanlının, "zorla fuhuşa teşvik ve insan ticareti" suçlarından emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyonda yakalanan Uganda uyruklu H.M. ile Yeni Gine uyruklu C.N. ise sınırdışı edilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İlginizi Çekebilir
Avladığı yılanı yedi ceza geldi
Samsun'da avladığı yılanı pişirip yemesinin ardından sosyal medyada paylaşan kişiye para cezası geldi.
Pamukkale Üniversitesi'nde emek hırsızlığı iddiası
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Karpuz, Rektör Prof. Dr. Bağ dahil Teknokent AŞ yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Safranbolu'daki tarihi konak yangı
Karabük Safranbolu'da 150 yıllık iki katlı tarihi konak yandı.
Azerbaycanlı kadın, cinsel saldırıya direnince kezzapla yakıldı
Samsun'da borç almaya evine gelen kadına cinsel saldırıda bulunup yüzü, kolları ve vücudunu kezzapla yakan zanlı tutuksuz yargılanacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
4 futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı

4 futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı

505
İdlib operasyonunun ayrıntıları

İdlib operasyonunun ayrıntıları

134
Carrasso: Türkiye'ye gelmek istemiyordum Gomis ikna etti

Carrasso: Türkiye'ye gelmek istemiyordum Gomis ikna etti

165
Demirören'in maç sonu görüntüsü tepki çekti

Demirören'in maç sonu görüntüsü tepki çekti

426
İdlib operasyonu başladı

İdlib operasyonu başladı

170
Emre Belözoğlu'nun maçın önüne geçen hareketi

Emre Belözoğlu'nun maçın önüne geçen hareketi

98
Erdoğan İdlib'e yönelik harekat olduğunu açıkladı

Erdoğan İdlib'e yönelik harekat olduğunu açıkladı

169
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM