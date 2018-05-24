taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.892
USD
4,6848
EURO
5,5013
ALTIN
195,45
PETR
79,5400

Karaköy yeni yüzer iskelesine kavuştu

İstanbul'da römorkörlerle Haliç Tersanesi'nden alınan yeni akıllı yüzer iskele, Karaköy'deki yerine yerleştirildi.

AA | 24.05.2018 - 10:42..
  1. Haberler
  2. Projeler

Şiddetli lodos nedeniyle 2008 yılında sulara gömülen Karaköy İskelesi'nin yerine yenisi Tuzla'daki bir tersanede inşa edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yaptırılan 2 bin 236 metrekarelik akıllı yüzer iskelenin iç donanımı Haliç Tersanesi'nde tamamlandı.

GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE YERLEŞTİRİLDİ

Gece saatlerinde Haliç Tersanesi'nden alınan yeni iskele römorkörlerle Karaköy'e taşındı. Taşınma sırasında, römorkörlerin geçişi için Atatürk ve Galata Köprüleri, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Daha sonra köprüler, her iki taraftan açılarak geçiş sağlandı. Yeni iskele, Karaköy’deki yeni yerine güvenli bir şekilde yerleştirildi.

Karaköy yeni yüzer iskelesine kavuştu

Karaköy yeni yüzer iskelesine kavuştu ViDEO

KARAKÖY'ÜN YENİ İSKELESİ

Deniz üzerinde yüzer şekilde tasarlanan iskele, 81 metre boyunda ve 27,6 metre genişliğinde yapıldı. Yüksekliği 3,5 metre olan yeni yüzer iskelenin ana güverteden çatıya yüksekliği ise 7,5 metre olarak inşa edildi.

Karaköy yeni yüzer iskelesine kavuştu

3 VAPUR YANAŞABİLECEK

Yaklaşık 2 bin ton ağırlığındaki iskele, toplamda 2 bin 236 metrekarelik bir alanı kapsıyor. İskelede, sancak ve deniz tarafından aynı anda 3 vapur yanaşabilecek.

İskelenin elektrik sistemi, 2 adet güçlü jeneratör sistemi ile beslenecek. İskele, aynı anda 10 geminin bağlanabileceği özelliklerde tasarlandı.

Karaköy yeni yüzer iskelesine kavuştu

DENİZ ULAŞIMI DAHA RAHAT KULLANILACAK

İskele çok amaçlı salonu ve sosyal donatı alanları ve engelli erişimiyle Karaköy üzerinden deniz ulaşımının daha rahat kullanılmasını sağlayacak.

İskelede Tarihi Yarımadayı ve Boğaz'ı görebileceği kitap kafe, 151 metrekare kapalı alan ve 90 metrekare üstü kapalı terası ile yolculara hizmet verecek.

Karaköy yeni yüzer iskelesine kavuştu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Karamollaoğlu, Atatürk için 'Putlaştırmaya karşıyım' dedi

Karamollaoğlu, Atatürk için 'Putlaştırmaya karşıyım' dedi

258
Erdoğan: Atatürk Havalimanı dev bir millet bahçesi olacak

Erdoğan: Atatürk Havalimanı dev bir millet bahçesi olacak

212
Fransız medyasının hedefinde Erdoğan var

Fransız medyasının hedefinde Erdoğan var

278
ABD'den S-400 itirafı: Uçaklarımızı ilk günden vurur

ABD'den S-400 itirafı: Uçaklarımızı ilk günden vurur

132
Erdoğan, seçim maratonuna Erzurum'dan başlıyor

Erdoğan, seçim maratonuna Erzurum'dan başlıyor

105
Bülent Arınç sahalara iniyor

Bülent Arınç sahalara iniyor

179
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anket sonuçları soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anket sonuçları soruldu

156
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94