MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda CHP'nin dün 81 ilde gerçekleştirdiği oturma eylemine de değindi.

"CHP İSTERSE AMUDA KALKSIN ÇABALARI BEYHUDEDİR"

Bahçeli, "CHP'nin OHAL bahanesiyle başlattığı oturma eylemi fikren sakat, ahlaken sakıncalı, ruhen hastalıklıdır. Yürüdüler olmadı şimdi de oturmaya başladılar. Bunlar oturdumu kalkmayı bilmezler. Kalktıklarında da yürümeyi beceremezler. CHP bırakın oturmayı ister amuda kalksın, ister parende atsın, ister akrobatik hareketlerin her çeşidine teşebbüs etsin, çabaları yararsız ve beyhudedir. İpe çıkıp cambazlık yapsın sonuç yoktur." şeklinde konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"Katillerin ne yapılacağı bellidir, bunun gereği de kahramanca yapılmaktadır.

Suriye'de masumlar hayatlarını kaybederken Duma'daki elim hadise küresel güçlerin nüfuz mücadelesine dönüştü.

Suriye emperyalizmin daha da şiddetli hesaplaşmasına sahne olmuştur.

Bir hafta boyunca çalınan savaş tamtamları yerini asli gündeme bırakmıştır. Zalim Esad hala koltuğundadır, kimyasal silahlara da sahiptir.

Sınırlarımızın hemen dibinde kan akıyorsa, sorumlusu sadece despot Esad değildir. Bölgede vahşet yatırımı yapanlar asıl sorumlu.

Suriye'nin geleceğine siyasi ve toprak bütünlüğü içinde sadece Suriyeli'ler karar vermelidir.

İnsanlık suçu işleyen hain terör örgütleri ile Irak ve Suriye'de kol kola yürüyenler ne oldu da vicdana geldi?

Cinayet ve cehaletin bedeli terör örgütleri ile birlikte ödetilmelidir. Tarihin ibretlik yıkımlarından birisi bu ülkede görülmüştür. Bütün bunlara sees çıkarmayarak, varını yoğunu IŞİD'le mücadeleye adayanlar, bunlar insanlık dramı değildi de şimdi mi çığlıklar duyulur olmuştur?

Bahçeli: CHP'nin oturma eylemi ruhen hastalıklıdır VİDEO

"ASIL GAYE KÜRESEL EMPERYALİST HESAPLARDIR"

Kimyasal silah kullanmak elbette ki insanlık suçudur ancak, kimyasal silahlardan daha çok ölüme sebep olan gelişmeler yaşanırken ABD, İngiltere, Fransa'nın aklı neredeydi? BM ne yapıyordu? Asıl niyetler başkadır. Burada rejimi cezalandırma adı altında başka emeller bulunmuştur. Asıl gaye küresel emperyalist hesaplardır.

"MACRON'UN SÖZLERİ GANİMET AVCILIĞIDIR"

Fransa Cumhurbaşkanının Türkiye ile ilgili sözleri ganimet avcılığıdır ve hükümsüzdür. Membiç konusunda ayak direten ve yeni şartlar oluşturmaya çalışan ABD yeni oyunlar peşindedir. Aynı ülkeler Duma'daki kimyasal saldırılarından önce PYD kontrolündeki bölgelere asker göndermeye başlamıştı. Fransa sarayda ağırladığı PYD'li teröristlere destek sözü vermişti. ABD Dışişleri Bakanı'nın Zeytin Dalı ile ilgili açıklamaları marazi ve manidardır.

"BİZİM YEMİNİMİZ BU DEVLETİN BEKASINI KORUMAKTIR"

16 Nisan referandumuna tüm siyasi partiler saygı göstermelidir. Dün Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin kabulünün birinci yılını geride bıraktık. Yasama, yürütme ve yargı daha kuvvetli bir yapıya kavuşmuştur. Geride kalan bir yılda sistemin ruhuna uygun olarak siyasi partilerin yasal ittifakının zemini de hazırlanmış, alt yapı tesis edilmiştir. Milli duruşu sulandırmak, gafil inançları diri tutmaya çalışılması fark edilmektedir. Parlamenter sisteme dönüş ifadeleri tasvip etmiyoruz. CHP ve yardakçılarını Adem'e mecbur bırakıyoruz. Bizim yeminimiz bu devletin bekasını korumaktır. Yenikapı'ya sadığız.

"CHP SAYGI GÖRMEK İSTİYORSA MİLLETE SAYGI GÖSTERMEYİ ÖĞRENMEYİ ÖĞRENMELİDİR"

Türk Milleti'nin bekasına herkes sadık kalmalıdır. Bu itibarla CHP, HDP, İP havanda su dövmektedir. Bozgunculuk kimseye bir şey kazandırmadı, kazandırmayacaktır. Cumhurbaşkanlığı Sistemi tamamı ile meşrudur. CHP saygı görmek istiyorsa, millete saygı göstermeyi öğrenmelidir. CHP'li güdümlü yöneticiler kirli ağızlarını yıkamalı, zehirli dillerini tedavi ettirmelidir. Milletin iradesini tanımayanı millet tanımaz. Aziz milletimizin tanımadığını biz de tanımayız, takmayız.

"CHP'NİN KIVRANIP DURMASI NAFİLEDİR"

CHP'nin OHAL bahanesiyle başlattığı oturma eylemi fikren sakat, ahlaken sakıncalı, ruhen hastalıklıdır. Yürüdüler olmadı şimdi de oturmaya başladılar. Bunlar oturdumu kalkmayı bilmezler. Kalktıklarında da yürümeyi beceremezler. CHP bırakın oturmayı ister amuda kalksın, ister parende atsın, ister akrobatik hareketlerin her çeşidine teşebbüs etsin, çabaları yararsız ve beyhudedir. İpe çıkıp cambazlık yapsın sonuç yoktur. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nden dönüş yoktur. CHP'nin kıvranıp durması nafiledir. Cumhurun kararı tam bağımsız Türkiye'dir. CHP muhattap bulursa derdini Cibali karakoluna anlatsın."