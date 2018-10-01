taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.95315
Euro
6.90135
Altın
1188.125
Borsa
98732.68
Gram Altın
227.418

Türk kültürüne ışık Hasan Aksakal ve kitapları

Başarılı yazar ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi Hasan Aksakal’dan Türk kültürüne ışık tutan kitaplar…

Özel İçerik | 01.10.2018 - 17:08..
  1. Haberler
  2. Kitap
Türk kültürüne ışık Hasan Aksakal ve kitapları

Hasan Aksakal

Hasan Aksakal, Witwaterstrand, Uludağ ve İstanbul Üniversiteleri’nde aldığı eğitim üzerine doktorasını da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yaptı. Daha sonra Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne öğretim üyesi olarak katılan Aksakal, "Açık Gazete"de yürüttüğü yazarlık deneyiminin yanı sıra “Gelenekten Geleceğe” ve “Bibliotech” dergilerinde de yayın kurulu üyesi olarak yer aldı.

Ulusal ve uluslararası dergilerde makaleler, gazete eklerinde kitap eleştirileri yayımlayan Aksakal, aynı zamanda kitaplarıyla da oldukça dikkat çekiyor. İşte o kitaplar…

Hasan Aksakal kitapları

(Hasan Aksakal)

AYDINLANMA ÇAĞINDAN KARANLIK YÜZYILA: POLİTİK ROMANTİZM VE MODERNİTE ELEŞTİRİLERİ

Hasan Aksakal’ın bu kitabı, başta üniversitelerin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümleri olmak üzere ilgili bölümlerde Siyaset Bilimine Giriş ders notları niteliğindedir. Ayrıca KPSS gibi sınavlara da rehberdir.

Aydınlanma Çağından Karanlık Yüzyıla: Politik Romantizm ve Modernite Eleştirileri

Hasan Aksakal

Kadim Yay.

Kitabı satın almak için tıklayınız: arkadaş yay.

Hasan Aksakal kitapları

TÜRK COGİTOSU VE MODERN TÜRKİYE'DE POLİTİK YAŞAM

Türk soluna ve sağına dair eleştirel bir yaklaşımda olan bu kitap, aynı zamanda bu eleştirel yaklaşımın sebebini merak edenler için de politik gelişmelere birçok ve basit bakış açıları geliştirerek açıklamaya çalışıyor.

Türk Cogitosu ve Modern Türkiye’de Politik Yaşam

Hasan Aksakal

Ayışığı Kitaplığı

S.: 305

Kitabı satın almak için tıklayınız: nobelkitap

Hasan Aksakal kitapları

TÜRK POLİTİK KÜLTÜRÜNDE ROMANTİZM

Kutsal devlet-millet-vatan teslisini, dil-tarih-coğrafya üçlüsüne bakışta yatan efsanevi ve irrasyonel tavırla birleştiren Milli Romantizm, Türkiye'de esas olarak edebiyatta gücünü gösterdi. Aksakal, modern Türk düşüncesinin en önemli temsilcilerinin ancak romantikleştirici etki uyandırabildikleri ölçüde sevilen, sayılan, hatta ikonlaştırılan birer edebiyatçı, tarihçi, politikacı veya şair olduğuna işaret ediyor. Türkiye'de Nâmık Kemal ve Ziya Gökalp'in ön plana çıktığı ve bazen milliyetçi, bazen muhafazakâr, bazen de İslâmî yönü ağır basan bu "milli romantik duyuş"un, Kemalist, halkçı ve devrimci versiyonlarını da içeren genel karakteri üzerine ışık tutuyor.

Türk Politik Kültüründe Romantizm

Hasan Aksakal

İletişim Yay.

S.: 312

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Hasan Aksakal kitapları

TÜRK MUHAFAZAKARLIĞI: TERENNÜM, TEREDDÜT, TAHAKKÜM

Romantizm, milliyetçilik ve modernite üzerine çalışmalarıyla tanınan siyaset bilimci Hasan Aksakal bu kitabında, okuru, Nâmık Kemal’in sancı dolu fikir dünyasından günümüzdeki “muhafazakârlaşma” tartışmalarına uzanan bir yolculuğa çıkarıyor.

Aksakal’ın resmettiği üzere, muhafazakârlık bugün de iki zıt yöne bakan sureti ve çelişkili karakteristik özellikleriyle çözümlenmeye direnmektedir. Bu tespitten yola çıkan çalışma, Türk muhafazakârlığının siyasal-kültürel doğasını anlamak için bir zihin haritası niteliğinde…

Türk Muhafazakarlığı: Terennüm, Tereddüt, Tahakküm

Hasan Aksakal

Alfa Yay.

S.: 222

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu.com

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriyeli mültecilerin suç faaliyetlerine sıfır tolerans

Suriyeli mültecilerin suç faaliyetlerine sıfır tolerans

380
Donald Trump, Erdoğan'dan FETÖ'cülerin isimlerini istedi

Donald Trump, Erdoğan'dan FETÖ'cülerin isimlerini istedi

77
Şanlıurfa Valisi Erin Suriyeli sivil toplum liderlerini uyardı

Şanlıurfa Valisi Erin Suriyeli sivil toplum liderlerini uyardı

249
Başkan Erdoğan'ın Euro 2024 yorumu: Masraftan kurtulduk

Başkan Erdoğan'ın Euro 2024 yorumu: Masraftan kurtulduk

133
Alman medyası Erdoğan'ın ziyaretini değerlendirdi

Alman medyası Erdoğan'ın ziyaretini değerlendirdi

70
Veliaht Selman ile Kuveyt Emiri'nden sıcak buluşma

Veliaht Selman ile Kuveyt Emiri'nden sıcak buluşma

109
Merkel ile Erdoğan arasında geçen Suriye konuşması

Merkel ile Erdoğan arasında geçen Suriye konuşması

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM